Haos la centrele multifuncționale ale ASP. Oamenii se plâng că nu pot să-şi perfecteze paşapoartele

Haos şi dezamăgire la centrele multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice. Oamenii se plâng că nu pot să-şi perfecteze paşapoartele în timp util. Asta după ce din 8 iunie, solicitările sunt primite doar cu înregistrare prealabilă, iar cei care au nevoie de acte de urgență trebuie să prezinte documente confirmative. La trei săptămâni de la intrarea în vigoare a hotărârii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, deocamdată, doar opt ţări au acceptat să permită accesul pe teritoriul lor moldovenilor cu paşapoarte expirate.

La Centrul Multifuncțional nr. 2 din Capitală, mai mulţi moldoveni nu au putut să-şi perfecteze actele:



"E foarte multă lume şi e haos. Nu ştiu care este cauza, care e situaţia, dar se întoarce multă lume înapoi, nu au certificate, nu ştiu, nu au blanchete să facă paşapoarte".



"- E imposibil să-ţi faci paşaportul. - Ce v-au spus? - Mi-au spus că nu au materie primă".



"Au acceptat, dar au solicitat acte de rezervare sau care ar confirma că avem nevoie de ieşire peste hotarele ţării."



Unii moldoveni au avut mai mult noroc:



"- La mare, la odihnă. - V-au acceptat solicitarea? Știți că puteţi merge acum şi cu paşaport expirat? - Da, dar vreau să mă asigur că nu se ştie cum se va schimba, la noi în ţară nu e stabil nimic, cu părere de rău".



"Am citit, dar oricum am hotărât să îl reînnoiesc şi am reuşit. E un rând enorm desigur, dar am avut noroc. E foarte multă lume acolo".



Cu aceeaşi situaţie s-au confruntat şi unii cetăţeni care au venit la Centrul Multifuncțional de pe strada Mihai Viteazul din Capitală:



"Programarea e departe, tocmai pe 12 august. E mult. Fata a fost în Turcia şi i-a pus amendă. I-au zis că trebuia 180 de zile să aibă, dar la ea expiră acum în iulie şi acum trebuie să meargă în Franţa. Au zis că trebuie să aduc biletul anumit, să arăt dovezi că are dus şi apoi o să îi facă paşaportul".



Valentin susţine că în data de 26 iunie trebuie să participe la un festival la Braşov. Bărbatul şi-a dat seama acum că pașaportul i-a expirat acum jumătate de an.



"Am venit să îmi fac paşaport nou la cinci zile şi mi-au spus că nu este aşa posibilitate. Mi-au spus că trebuie să vin în august să mă înscriu şi după asta să aştept, dar pentru mine asta este o problemă foarte mare, eu deja sunt invitat la festival", a spus Valentin.



Am încercat să obţinem o reacţie din partea Agenţiei Servicii Publice, dar reprezentanţii instituţiei nu ne-au răspuns la telefon. Guvernul a decis să extindă din 1 iunie termenul de valabilitate a paşapoartelor expirate cu încă un an. Totodată, potrivit deciziei Comisiei Situaţiilor Excepţionale, din 23 mai, cererile de perfectare a paşapoartelor sunt refuzate în cazul în care solicitantul deține un act care va expira în 6 luni de la data adresării sau cere eliberarea a două documente concomitent. ASP a precizat că deciziile au fost luate după ce numărul de solicitări s-a dublat, iar instituţia dispune de un stoc limitat de blanchete.