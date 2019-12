Halucinant! O femeie din Marea Britanie s-a căsătorit cu un covor: "Nu pot să trăiesc fără el" (FOTO)

O femeie din Marea Britanie a decis să se căsătorească cu un covor, după ce a înţeles că nu mai poate trăi fără el. Covorul, pe care Bekki Cocks, din Manchester, l-a botezat "Mat", fusese achiziţionat de tânăra mamă a doi copii în urmă cu un an, transmite The Sun, citat de adevarul.ro.

"L-am cumpărat pe Mat acum un an şi am început să le spun tuturor cât de mult îl iubesc. Am ajuns să o iau în serios după ce prietenii mei au început să mă întrebe, în glumă, de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de mult. Petrec foarte mult timp îngrijindu-l - îl curăţ şi îl aspir de două ori pe zi şi mă asigur că arată mereu cât se poate de bine. Nu pot să trăiesc fără el", a declarat Bekki Cocks, potrivit The Sun.

"În urmă cu câteva luni, unul dintre prietenii mei a spus că poate ar trebui să mă căsătoresc cu el şi am decis că o să fac asta. Sunt foarte fericită, abia aştept să petrec Crăciunul cu Mat", a continuat tânăra în vârstă de 26 de ani.

Covorul nu a dorit să facă vreo declaraţie.

Nunta a fost plătită de o companie care produce soluţii pentru curăţarea covoarelor.

"Când am auzit povestea lui Bekki am decis că trebuie să ne implicăm. Aşa că ne-am oferit să plătim nunta şi să-i oferim suficientă soluţie de curăţare încât să nu mai ducă lipsa vreodată", a afirmat un reprezentant al companiei.

Cocks nu este prima persoană care se îndrăgosteşte de un obiect. O femeie de 35 de ani din oraşul britanic Leeds susţine că plănuieşte să se căsătorească cu un candelabru pe care l-a botezat Lumiere.