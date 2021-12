Halterofilul moldovean care a câștigat medaliile de aur şi bronz la Campionatul Mondial, întâmpinat la aeroport (FOTO)

Halterofilul moldovean Marin Robu a adus acasă medaliile de aur şi bronz câştigate la Campionatul Mondial de seniori.

La revenirea din Uzbekistan, sportivul a fost întâmpinat la aeroport de cele mai apropiate rude, printre care iubita şi mama, însă nu şi de oficiali ai statului.



"A fost un an foarte bun, am adus multe medalii, am obţinut rezultate bune. Sperăm ca anul viitor să fie tot aşa, poate chiar şi mai bine. Sper să fie un pic de vancaţă, însă dacă nu vom avea timp destul să ne pregătim pentru Campionatul European, atunci nu ştim dacă vom avea.", a declarat Marin Robu, halterofil.



"Ca mamă, mă bucur foarte mult. Am avut emoţii foarte mari. L-am urmărit atunci când a ridicat halterele. Eram împreună cu prietenii şi de fiecare dată când se anunţa că urmează să ridice halterele, noi ne rugam. Erau lacrimi, emoţii foarte mari. Pentru mine este mândrie şi o bucurie mare pentru că Dumnezeu l-a ajutat în toate.", a spus Aurelia Robu, mama sportivului.



Marin Robu are parte de cel mai bun an din carieră. El a devenit vicecampion european, după care s-a clasat pe locul 8 la Jocurile Olimpice şi a încheiat en-fanfare sezonul cu locul trei la Mondiale. Ultima performanţă a obţinut-o într-o nouă categoria de greutate, cea de 81 de kilograme. Robu nu se opreşte aici şi deja visează să ajungă la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice.



"Deja vom vedea în care categorie ne vom adapta. Important să fie o categorie olimpică, ce va permite să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Paris.", a mai spus Marin Robu.

Robu este primul halterorfil moldovean care a reuşit să urce pe podium la Mondialele de seniori după o pauză de 16 ani.



La turneul de la Taşkent, Marin, care este originar din Nisporeni, a cucerit aurul la proba smuls după ce a ridicat 168 de kilograme.



În a doua probă, cea de aruncat, Robu a ridicat 195 de kilograme, clasându-se pe locul cinci. Cu un total de 363 de kilograme, moldoveanul a încheiat concursul pe locul trei la general.

