HALLOWEEN PENTRU ANIMALE: Americanii cumpără costume pentru patrupezii lor

Nu doar oamenii se vor bucura în acest an de Halloween. Americanii au dat buzna în magazine ca să cumpăre costume pentru animalele lor de companie. Astfel, în noaptea de 31 octombrie, câinii şi pisicile din SUA vor deveni dovleci, hot doguri, eroi din seriale sau puşcăriaşi.



Vânzătorii spun că oamenii petrec ore în şir în centrele comerciale pentru a găsi costume potrivite pentru animalele lor de companie. Asta mai ales că în fiecare an se schimbă trendurile.



”Noile trenduri ale acestui sezon sunt hăinuțele cu beculețe luminoase. Avem aceste beculețe pe costume de dovleac, albină sau păianjen. Este formidabil să-ți scoți câinele noaptea și el să lumineze. Toți se vor uita la el și îți va fi mai ușor să-l găsești, desigur.”



Presa americană scrie că fiecare al cincilea stăpân de animale de companie din SUA a cumpărat sau intenționează să cumpere costume pentru prietenii lor patrupezi.



”Este sărbătoarea noastră preferată, pe care o petrecem împreună în fiecare an, ne alegem costume pentru câinele nostru. Într-un an a fost gândac, în altul a fost pirat, apoi a fost transvestit, iar anul trecut a fost păianjen, i-a plăcut să aibă opt picioare. Anul acesta, îl vom deghiza în hot dog, pentru că este pe jumătate Chihuahua și pe jumătate Taxa.”



În Canada, Statele Unite şi Puerto Rico sunt în jur de 1500 de magazine care pun în vânzare costume pentru animalele de companie.