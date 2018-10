Halloween 2018: Tot ce trebuie să știi despre sărbătoarea din 31 octombrie

În fiecare an, în noaptea de Halloween, sărbătorită în data de 31 octombrie, americanii și nu numai sărbătoresc momentul în care spiritele morților vizitează lumea celor vii. Dacă în urmă cu sute de ani, oamenii apelau la diverse ritualuri pentru a se proteja de spirite în noaptea de Halloween, acum acestea s-au transformat în metode de divertisment, scrie digi24.ro.

Halloween 2018 în SUA. Cum sărbătoresc americanii în 31 octombrie

În America s-a dezvoltat o adevărată industrie a accesoriilor macabre de Halloween: măşti, costume de vampiri, schelete, diavoli, fantome, dar şi nelipsiţii dovleci scobiţi. Copiii se costumează şi merg la colindat, din casă în casă, gazdele fiind obligate să îi primească şi să le dea bomboane, altfel riscă să fie speriaţi de către participanţi. Alţi tineri, mai curajoşi, merg în noaptea de 31 octombrie în cimitire, pentru a face tot felul de ritualuri.

Cum sărbătoresc românii în 31 octombrie

Nici pentru români 31 octombrie nu trece ca o zi oarecare. Astfel că, la sfârșitul lunii octombrie, prin magazine se găsesc obiectele specifice pentru Halloween - măşti, costumaţii, afişe, celebrii dovleci, iar cluburile organizează petreceri tematice.

Însă, în ciuda numărului mare de oameni care o serbează, puțini sunt cei care știu cum a luat naștere această sărbătoare.

Cum a luat naștere sărbătoarea de Halloween, noaptea în care spiritele malefice îi bântuie pe cei vii

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, Halloween-ul nu a luat naștere în Statele Unite. Existenţa acestei sărbători este mult mai veche şi a luat ființă în vestul Europei. Ea derivă din sărbătoarea Samain (nume irlandez) sau Samonios (nume galez), creată de celţi.

Acea sărbătoare religioasă, oficiată de druizi, se ţinea la sfârşitul toamnei (după recoltat) şi marca intrarea într-un nou an. În Irlanda şi în Ţara Galilor, oamenii se temeau de noaptea de Samain, în timpul căreia spiritele malefice puteau să apară pentru a bântui lumea celor vii. Pentru a evita acele prezenţe "întunecate" şi pentru a îndepărta pericolul, vechii celţi aprindeau focuri în aer liber.

Legătura dintre Halloween, Sărbătoarea Tuturor Sfinților și Sărbătoarea Morților

Tradiţia s-a estompat însă odată cu sosirea romanilor în Ţara Galilor şi a creştinismului în acea regiune, în jurul secolului al V-lea e.n. Papa Bonifaciu al IV-lea a declarat, în 610 e.n., că această sărbătoare este păgână şi a decis să înfiinţeze Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Celebrată în epocă pe 13 mai, Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor şi-a schimbat data la sfârşitul secolului al VIII-lea şi a fost fixată pe 1 noiembrie în Europa Occidentală. Anumiţi istorici văd în ea o referire clară la sărbătoarea celtă Samain şi o voinţă evidentă de a „creştiniza” Samain-ul. Această referire şi-a găsit un ecou şi atunci când a fost instituită, în secolul al X-lea, Sărbătoarea morţilor, pe 2 noiembrie, a doua zi după Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Când sărbătorim Halloween-ul în 2018

În 2018, sărbătoarea de Halloween va fi celebrată miercuri, pe 31 octombrie. În pofida creştinizării sărbătorii de la sfârşit de octombrie, tradiţiile populare au rămas ancorate în spiritul irlandezilor.

Dintr-o dată, aceia dintre ei care au imigrat în masă în Statele Unite în secolul al XIX-lea pentru a scăpa de foamete au luat cu ei credinţele şi sărbătorilor poporului din care proveneau. Astfel a renăscut sărbătoarea de Halloween.

Ce semnifică numele de Halloween

Numele de Halloween prezintă o referire directă la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor. El derivă din "All Hallows Eve" sau "All Hallows Even", adică "Ajunul Nopţii Sfinte".

Cum a apărut tradiția dovlecilor-felinar de Halloween

Legenda dovlecilor-felinar se leagă de personajul emblematic Jack O'Lantern, care îşi are originile tot în Irlanda. Într-o poveste tradiţională, Jack, un fierar şiret, avar şi beţiv, se întâlneşte cu diavolul într-un bar. Diavolul îi cere sufletul, dar Jack reuşeşte să îl păcălească. Au urmat alte provocări lansate între irlandez şi diavol.

Atunci când Jack a murit, într-o zi de 31 octombrie, porţile Raiului au rămas închise pentru el. Dar şi cele ale Iadului. Jack a fost astfel condamnat să rătăcească în tenebre. A obţinut însă o ultimă favoare din partea diavolului: un tăciune aprins, pentru a-i lumea calea. Jack a pus tăciunele într-un nap scobit, folosindu-l ca pe un felinar.

Legenda spune că beţivul irlandez, cu sufletul condamnat, reapare în fiecare an, în ziua morţii sale, de Halloween.

Napul este „strămoşul” dovleacului actual, care este mai uşor de sculptat. Oamenii atârnă un dovleac-felinar în faţa uşii pentru a indica sufletului nefericit că locuinţa lor nu este un loc bun pentru el.

Tradiții moderne de Halloween

În zilele noastre, seara de 31 octombrie este consacrată colindului şi dăruitului de bomboane pentru americani. De Halloween, copii şi adulţi se deghizează, sună la uşile vecinilor şi le cer bomboane folosind expresia "Trick or treat" ("Farsă sau dulciuri"). Cei care nu deschid uşa sau nu oferă dulciuri colindătorilor pot să se aştepte la tot felul de farse neplăcute din partea acestora în seara de Halloween.

De Halloween, eroii zilei sunt vrăjitoare, fantome, zombie, vampiri, mumii, schelete, vârcolaci şi chiar demoni.

În Statele Unite, site-urile de lifestyle, dar şi presa tradiţională, abundă în această perioadă în articole despre felul în care pot fi realizate măşti, costume şi machiaje care îi vor speria teribil de mult pe vecini şi pe prieteni.

De asemenea, sunt organizate petreceri tematice în numeroase baruri şi cluburi. Au loc şi parade spectaculoase, iar cea mai mare paradă de Halloween din lume are loc în cartierul Greenwich Village din New York.