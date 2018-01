HALEP, ÎNCEPUT BUN DE AN. Tenismena a învins-o pe Nicole Gibbs, scor 6-4 6-1

Simona Halep a început cu dreptul anul 2018. Tenismena română s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA din orașul chinez Shenzhen. Numărul unu mondial a învins-o pe americanca Nicole Gibbs cu 6-4, 6-1.



"Mă simt bine jucând la Shenzhen, cu doi sau trei ani în urmă am reușit să câștig titlul aici. Sunt fericită că am putut câștiga. A fost prima mea victorie din acest an în postura de numărul unu mondial. Savurez momentul", a declarat Simona Halep, tenismenă.



După această victorie, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 7.238 de dolari și 30 de puncte WTA. În optimi, constănţeanca se va duela cu sportiva chineză Ying-Ying Duan.



Într-o altă partidă din cadrul competiției, Maria Sharapova a trecut lejer de românca Mihaela Buzărnescu, scor 6-3, 6-0.



Rusoaica de 30 de ani se află pe locul 59 în ratingul WTA.