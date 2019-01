Halep, de neoprit! Tenismena română a învins-o pe americanca Venus în turul 2 al Australian Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep își continuă goana după al doilea titlu de Mare Şlem al carierei.



În turul 2 al Australian Open sportiva originară din Constanța a învins-o pe americanca Venus Williams. Simona, liderul mondial al tenisului feminin, a jucat formidabil, a făcut de cinci ori break-ul şi a cedat doar o singură dată propriul serviciu în faţa tenismenei clasate la moment pe locul 36 în topul WTA. Românca a câştigat partida cu 6-2 6-3 şi a avansat în optimile de finală.



"Cred că am jucat cea mai bună partidă a mea la turneul din acest an. Sunt bucuroasă de jocul meu actual. Sigur, este mereu o mare provocare să joci împotriva surorilor Williams, aşa că am fost foarte motivată", a spus Simona Halep, tenismenă România.



După ce a eliminat-o pe Venus Williams, Halep va da piept chiar cu sora acesteia, Serena, pentru calificarea în ”sferturi”. De 7 ori campioană la Australian Open în trecut, aceasta se află, și ea, într-o formă superbă. În turul 2, Serena Williams a învins-o fără emoţii pe ucraineanca Dayana Yastremska, scor 6-2, 6-1.

Va fi a 9-a confruntare directă dintre Simona Halep şi Serena Williams. În cele 8 precedente constănțeanca a câştigat doar o dată.