Halep a urcat pe locul al zecelea în top-ul liderilor all time în clasamentul WTA

, scrie agerpres.ro. Halep, absentă de la Turneul Campioanelor din cauza problemelor la spate, are garantat fotoliul de lider WTA până la sfârşitul acestui an, când va ajunge la 60 de săptămâni.Reprezentanta ţării noastre are un avans de peste 1.500 de puncte faţă de germanca Angelique Keber, care a urcat începând de luni pe poziţia secundă în clasamentul WTA, făcând rocadă cu daneza Caroline Wozniacki.La dublu, cele mai bine clasate jucătoare române sunt Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu, aflate pe locurile 23, respectiv 24.Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):1. (1) Simona Halep (România) 6.921 puncte2. (3) Angelique Kerber (Germania) 5.3753. (2) Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.0864. (4) Naomi Osaka (Japonia) 4.7405. (7) Petra Kvitova (Cehia) 4.2556. (8) Sloane Stephens (SUA) 3.9437. (6) Elina Svitolina, Ukraine, 3,8508. (5) Karolina Pliskova (Cehia) 3.8409. (10) Kiki Bertens (Olanda) 3.71010.(14) Daria Kasatkina (Rusia) 3.315....24. (25) Mihaela Buzărnescu 1.90066. (53) Irina-Camelia Begu 87272. (73) Ana Bogdan 80382. (82) Monica Niculescu 73385. (86) Sorana Cîrstea 712Clasamentul WTA la dublu1. (2) Katerina Siniakova (Cehia) 6.815 puncte1. (2) Barbora Krejcikova (Cehia) 6.8153. (6) Kristina Mladenovic (Franţa) 6.4553. (1) Timea Babos (Ungaria) 6.4555. (5) Ekaterina Makarova (Rusia) 6.2056. (7) Barbora Strycova 9Cehia) 6.0257. (8) Demi Schuurs (Olanda) 5.8308. (9) Ashleigh Barty (Australia) 5.3529. (4) Andrea SestiniHlavackova (Cehia) 5.33010. (10) Garbiela Dabrowski (Canda) 4.895....................................................................23 (25). Irina-Camelia Begu 2.75524 (27). Mihaela Buzărnescu 2.55544 (52). Raluca Olaru 1.49547 (48). Monica Niculescu 1.684