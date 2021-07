HAKIMI, LA PARIS SAINT-GERMAIN: Marocanul a semnat un contract pe cinci ani

Paris Saint-Germain continuă campania de transferuri, după ce în sezonul trecut a ratat titlul în Franța, dar și trofeul Ligii Campionilor. PSG a anunţat achiziția fundașului Achraf HakimiFotbalistul marocan a semnat un contract valabil pe o perioadă de cinci ani și va purta tricoul cu numărul 2 la noua sa echipă."Cu siguranță am făcut o alegere corectă atunci când am acceptat să vin la Paris. Am făcut-o pentru club dar și pentru efortul făcut de conducerea lui. Cred că e un club unde sunt jucători fantastici, jucători cu renume, care vor să vină la Paris. Deci, mă bucur că sunt și eu aici."În sezonul trecut, jucătorul de 22 de ani a jucat la Inter Milano. El i-a ajutat "nerazzurri " să câştige titlul în Italia, după ce a marcat 7 goluri şi a dat 11 pase decisive în 45 de meciuri.Crescut de Real Madrid, Hakimi nu prea a avut multe şanse să joace pentru "galactici" când conducerea tehnică era asigurată de Zinedine Zidane şi în cele din urmă a fost vândut în Italia, la Inter, după ce a petrecut doi ani sub formă de împrumut la Borussia Dortmund.