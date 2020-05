Haitele de maidanezi au băgat spaima în locuitorii din Căușeni. Un copil de 4 ani, ATACAT de mai mulți câini

Haitele de maidanezi au băgat spaima în locuitorii orașului Căușeni. În jur de 40 de câini au invadat străzile și zi de zi pun în pericol viețile oamenilor.

Maria Cavarăș spune că recent nepoțelul ei, în vârstă de patru ani, a fost atacat de câţiva maidanezi în timp ce se juca în curtea blocului.



"Câinii au crezut că el are ceva de mâncare și l-au atacat. Au speriat copilul. Patru sau cinci câini stau pe aici. Mi-a fost frică. M-am speriat pentru copil", a spus Maria Cavarăș.



O altă femeie spune că trăiește clipe de coșmar atunci când merge dimineața la muncă: "Mă duc dimineața la lucru și când ies câte șase stau înaintea mea. Pe copil l-a mușcat puțin de mână, nepoțica".



"Fac gălăgie, noaptea nu poți să te odihnești. Avem aici flori, iar ei încurcă, fac mizerie, trec oamenii și îi agață, latră", a explicat o altă localnică.



"La groapa de gunoi văd câte cinci sau șase în haită și când merge "nunțile la câini", că închipuiți că sunt câte 20 de câini", a spus un bărbat.



Timp de doi ani în oraș a funcționat un azil pentru maidanezi, însă din lipsă de bani a fost închis. În prezent, a început construcţia unui nou centru. Până acum au fost prinși în jur de 40 de câini, adică jumătate din numărul celor care s-ar afla pe străzi. Sergiu Catanoi este medic veterinar și s-a oferit să îngrijească de maidanezi fără să primească vreun ban.



"Am copil mic, care se întorcea de la școală de câteva ori s-a plâns, câinii l-au speriat. De aceasta am hotărât că ar fi bine de-i sterilizat, de monitorizat, de ajutat cumva primăria", a menționat Sergiu Catanoi, medic veterinar.



Primarul recunoaște că în oraș persistă această problemă, dar promite că în acest an azilul va fi funcțional.



"Cât a fost perioada rece a anului, cred că erau undeva în ascunzișuri. Cum s-au dat căldurile, cum au început să iasă câinii. De când a început activitatea azilului improvizat, am încercat să prindem câinii dar e foarte greu", a declarat Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni.



Proiectul privind autorizarea azilului urmează să fie aprobat la următoarea ședință a consiliului raional Căuşeni.