Haine de brand în Moldova. La Donduşeni va fi deschisă o fabrică de textile

Peste 600 de locuri de muncă noi vor fi create în Dondușeni. În două luni, în oraș își va începe activitatea o fabrică de textile. Investițiile se ridică la zeci de milioane de lei și au fost făcute de un agent economic din Turcia. Fabrica va dispune de hala de producere, depozite și o cantină în care angajații vor putea lua masa. Muncitorii vor lucra pentru branduri europene, precum H@M, Beneton, Zara.



"Noi deja am făcut anunțuri la oficiul forțelor de muncă, la primărie, colectăm CW și în timpul apropiat vom începe interviurile de angajare. Pe parcurs de două luni maxim, o să deschidem ușile și întreprinderii noi din Dondușeni.Lucrările de reconstrucție sunt pe ultima sută de metri, a spus Ludmila Guţuleac, administrator.



Localnicii aşteaptă cu nerăbdare ca fabrica să-şi înceapă activitatea.

"Și eu m-am înscris aici, aștept să se deschidă, poate obțin un post de șofer, de ce-a fi."



"Fabrica de zahăr nu mai lucrează, totul s-a închis. Dacă se vor deschide aceștea va fi bine, vor avea oamenii unde munci."



Președintele raionului Dondușeni promite să-i asigure antreprenorului tot sprijinul său.



"Am asfaltat drumul de acces până la fabrică. O să aibă tot sprijinul nostru pe parcursul activităţii. Din păcate până la acest investitor raionul Dondușeni a stat cel mai prost la capitolul locuri de muncă,am avut zero", a spus Vadim Lesnic, președintele raionului Dondușeni.



Acum două luni, acelaşi om de afaceri turc a deschis o fabrică şi la Bălți, care va avea 800 de angajaţi.



"Sunt foarte mulțumită. Avem la dispoziție echipament nou, în fabrică e luminos, un climat prietenos în colectivul de muncă. Noi me mândrim că putem produce haine pentru piața europeană, nu doar pentru țările în curs de dezvoltare. Coasem aici haine de brend, de o calitate înaltă."



"Condițiile de muncă sunt bune, este posibilitatea de a crește în funcție. Avem un salariu decent. "



Autorităţile de la Chişinău depun eforturi pentru a atrage cât mai mulţi investitori străini. parlamentul şi Guvernul au adoptat mai multe reforme, care prevăd inclusiv oferirea de condiţii fiscale preferenţiale şi suport bugetar pentru companiile care vor deschide aici noi locuri de muncă.