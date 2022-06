"Haiducii" au promovat. Naționala de rugby 7 va evolua în divizia Trophy

Echipa națională de rugby 7 a Republicii Moldova a promovat în divizia Trophy a asociației europene.

La turneul Conference, care a avut loc la Belgrad, în Serbia, "haiducii" au obținut victorii în fața echipelor similare a Finlandei și Elveției în faza grupelor, apoi au învins Andorra în sferturile de finală. În semifinale au dispus de Turcia, ceea ce le-a asigurat calificarea şi promovarea.



În finală, Moldova a cedat în fața Elveției, într-un meci care a contat mai mult pentru palmares, deoarece ambele echipe au promovat în Rugby Europe Trophy.



"Ne-am dorit foarte mult să învingem și în finală. Puțin nu ne-a ajuns. În schimb, mă mândresc cu băieții cu care am jucat. Au dat dovadă de forță, devotament, patriotism.", a declarart Igor Mișin, căpitan selecționata de rugby 7 a Republiii Moldova.



"Din start, ne-am pus obiectivul clasarea pe primul loc. Din păcate, am jucat puțin mai slab în finală, dar suntem fericiți că am promovat acolo unde ne este locul.", a spus Adrian Adam, jucător selecționata de rugby 7 a Republicii Moldova.



"Haiducii" vor disputa meciurile din Rugby Europe Trophy în iunie 2023.