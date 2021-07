„Hai la școală în siguranță". Maraton de imunizare, organizat pentru angajaţii din sistemul de învăţământ

Titus Adam este profesor de educaţiei fizică la gimnaziul din Ghidighici. Acesta spune că a venit să se imunizeze pentru a se proteja pe el şi pe cei din jur atunci când va merge la şcoală. Profesorul susţine că orele online a fost un chin pentru ei, dar şi pentru elevi.



''Aş dori ca să nu fie orele ca anul trecut. A fost greu şi lecţiile au fost foarte puţine şi nici competiţii nu s-au petrecut. Am aflat că se vor vaccina profesorii în aceste două zile şi m-am hotărât şi eu să vin şi eu să mă vaccinez.''



Potrivit responsabililor din cadrul Centrului Municipal de Vaccinare, în cadrul acestui maraton, care va avea loc şi mâine, sunt aşteptaţi 700 de angajaţi din sistemul educaţiei. Până la amiază s-au vaccinat 300 de cadre didactice, iar cei mai mulţi au optat pentru serul Johnson & Johnson, urmat de Pfizer.



''Noi am organizat ca să fie imunizate câte o sută de persoane la fiecare oră în mod organizat. În stoc avem disponibil vaccinul Johnson & Johnson, Sinopharm, AstraZeneca şi Pfizer. Pe locul întâi este vaccinul Johnson, 120 de persoane vaccinate.''



Profesorii veniţi la imunizare spun că au venit să se vaccineze, deoarece vor să revină la toamnă la şcoală cu prezenţa fizică.



''Am decis să mă vaccinez ca să mă protejez în primul rând pe mine şi pe cei din jur meu. Ne pregătim pentru noul an şcolar trebuie să revenim în forţă suntem în contact direct cu copii şi este nevoie să ne vaccinăm.''



''Suntem cadre didactice şi suntem responsabili pentru sănătatea noastră, a copiilor, a colegilor noştri. Sperăm ca totul va fi bine şi la întâi septembrie copii să fie prezenţi la şcoală.''



''Eu am făcut boala şi sper ca vaccinul să mă ajute să nu o mai fac, iar dacă o să fac să fie o formă uşoară.''



Autorităţile municipale susţin că din cele 13 mii de cadre didactice din municipiul Chişinău jumătate dintre acestea sunt imunizate împotriva COVID-19.



''La ziua de ieri erau vaccinaţi 55% din angajaţii din sistemul educaţional. Sperăm că la această campanie să crească semnificativ numărul ca să avem un an şcolar bun şi sigur'', a declarat Angela Cutasevici, viceprimarul municipiului Chișinău.



Maratonul de imunizare, organizat pentru angajaţii din sistemul educaţional se va desfăşura şi mâine 31 iulie de la ora 08:00 şi până la 17:00 la Centrul Municipal de Vaccinare.