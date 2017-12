Hackerii ruşi spionează 200 de jurnalişti din întreaga lume, inclusiv din Moldova. Asta arată o investigaţie făcută de agenţia Associated Press.

Potrivit raportului, jurnaliştii moldoveni vizaţi de atacuri cibernetice sunt persoane foarte cunoscute în ţara noastră.

Infractorii fac parte din grupul "Fancy Bear", despre care se vehiculează că lucrează pentru Kremlin.

Associated Press scrie că hackerii atacă adresele electronice ale jurnaliştilor străini încă din anul 2014.

Cei mai mulţi dintre ziariştii spionați activează la The New York Times.

Alţi 50 dintre ei activează în Rusia pentru agenţii străine, precum The Washington Post, CNN, The Daily Beast şi The Times.