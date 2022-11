Guvernul vrea modificarea Constituţiei. Vor să introducă în Legea Supremă posibilitatatea aprobării ordonanţelor de urgenţă

Guvernarea vrea să modifice Constituţia. Având în vedere că mandatul acestui guvern a fost exercitat, în mare parte, în condiţii de stare de urgenţă, premierul Natalia Gavriliţa a declarat că se ia în calcul acest aspect.



"Am vorbit de mai multe ori la Parlament că este necesar acest instrument, pentru că noi nu avem alte pârghii sau alte instrumente de decizii, care vor intra în vigoare imediat. Am avut o discuţie în cadrul Comisiei Situaţii Excepţionale, astăzi, despre necesitatea modificării Constituţiei, pentru ca să avem un mecanism, cum ar fi ordonanţele de urgenţă, care ne-ar permite să luăm decizii prompte", a declarat Natalia Gavriliţa la şedinţa Guvernului.



La rândul său, ministrul Justiţiei a explicat faptul că ordonanţele de urgenţă sunt acte ale guvernului, dar cu putere de lege. Despre posibilitatea introducerii în Constituţie, Sergiu Litvinenco a precizat că deja se discută la Ministerul Justiţiei.





"Un proiect de modificare a Constituţiei, în sensul introducerii ordonanţelor de urgenţă, se analizează la noi la minister. Se analizează care sunt statele unde există acest instrument, care sunt avantajele acestuia. Cert este că în România, ordonanţele de urgenţă, conform Constituţiei şi conform Curţii Constituţionale, se emite în situaţii când într-adevăr există o situaţie de urgenţă, care nu poate fi amânată", a adăugat ministrul Justiţiei.

Pentru modificarea Constitutuţiei va fi nevoie de elaborarea unui proiect, iar Curtea Constituţională va trebuie să se pronunţe în acest sens.