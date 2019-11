Guvernul Sandu a căzut. 63 de deputaţi au votat pentru moţiunea de cenzură

(UPDATE 12:51) Sectorul 1 - 27 de voturi, sectorul II - 36 de voturi, sectorul III - zero. În total, au votat 63 de deputaţi pentru moţiunea de cenzură împotriva guvernului Sandu.

(UPDATE 12:50) Zinaida Greceanîi. Cine oare a declanşat această criză. Stimaţi colegi, vă rog să vă calmaţi. Cei care suntem aici încă nu suntem tot poporul. Cred că nici pe departe nu au dreptul să vorbească în numele poporului Republicii Moldova. Supun votului moţiunea de cenzură.

(UPDATE 12:48) Zinaida Greceanîi: Vă mulţumim, dna Prim-ministru, 10 secunde. Deja de două ori am conectat secundomerul.

(UPDATE 12:47) Maia Sandu: Vreţi să daţi jos guvernul, sperând că aşa veţi scăpa. Mai devreme sau mai târziu toţi răspund în faţa poporului.

(UPDATE 12:45) Maia Sandu: Noi am creat o majoritatea parlamentară pentru a salva oamenii de sărăcie. Voi vreţi să vă salvaţi averile şi palatele. Cred că aici sunt şi din cei care nu doresc să participe la jocuri murdare. Îmi pare rău că vă lăsaţi folosiţi că nu opuneţi rezistenţă celor speriaţi. Astăzi cei speriaţi sunt mai mulţi. Ei iau în derâdere onestiatea, moralitatea. Când au văsut că noi nu mergem la şarlatanii, că nu ne pot corupe, s-au sfătuit cum să scape de noi. Aţi decis să scăpaţi de noi când am adus bani în ţară, când am deschis uşile. Vreţi să continuaţi schemele nestingherit, iar noi vă punem piedici. Pentru că vreţi să nu vă dea nimeni peste mîini, când furaţi.

(UPDATE 12:42) Maia Sandu: Acest popor iubeşte libertatea, acest popor l-a fugărit pe Plahotniuc din ţară. Când guvernul a pus capăt schemelor de corupţie, v-aţi speriat, când guvernul a început să facă regulă în vamă, v-aţi speriat. V-aţi speriat atât de tare încât vreţi să daţi jos guvernul.

(UPDATE 12:39) Maia Sandu: Din discursurile Dvs. am înţeles că sunteţi împotriva justiţiei, împotriva oamenilor. Măcar nu aveţi curajul să vă asumaţi răspunderea pentru acest vot.

(UPDATE 12:38) Octavian Ţîcu: Nu exsistă soluţii din nterior, dacă am ajuns că şi din blocul ACUM în care am crezut s-a ales surcele.

(UPDATE 12:37) Octavian Ţîcu: Mă întreb ce s-a întâmplat în 30 de ani în Republica Moldova? A fost o istorie de chidneală moldovenească. Cine pe cine. Snegur, apoi Lucinschi. Din Lucinschi a ieşit Filat, Ţopii şi Andrei Năstase. în 2009 l-au da jos pe Voronin, după care Plahotniuc l-a dat jos pe Fila. şi blocul ACUM şi Dodon l-au dat jos pe Plahotniuc. ŞI toate astea cu mâinile noastre. Şi mă întreb ce s-a întâmplat în jurul nostru? Cum este posibil ca 5 judeţe din România sunt mai bogate fiecare în parte ca Republica moldova, într-o ţară în care nu mai sunt oameni, într-o ţară în care business-ul nu vine. noi stăm în parlament şi râdem, ni-i vesel. Dar mie nu mi-i vesel. 100 de deputaţi şi o mână de procurori ţin captivi 3 milioane de oameni. Să lăsaţi acest guvern în picioare, iar dacă nu să aveţi o viziune ce facem mai departe. Am venit să-i dau jos pe Şor, Plahotniuc şi Dodon. A rămas doar Dodon.

Ţîcu nu vrea să plece, iar Maia Sandu insistă să vorbească doar de la tribună. Greceanîi face apel la respect faţă de premier. Microfonul a fost, totuşi, conectat, chiar şi cu încălcarea regulamentului, spune Greceanîi.

(UPDATE 12:32) Maia Sandu: Am să vorbesc de la tribună.

(UPDATE 12:31) Maia Sandu: Doamna preşedinte eu zic să-mi creaţi condiţii să vorbesc de la tribună.

(UPDATE 12:30) Octavian Ţîcu a ocupat tribuna principală şi nu vrea să plece.

(UPDATE 12:29) Zinaida Greceanîii: Sunt nevoită să-i ofer ultimul cuvânt doamnei prim-ministru.

(UPDATE 12:28) Bogdan Ţîrdea: Nu aveţi nimic. Doar declaraţii. Doamna premier a înţeles un lucru simplu: raitingul scade. Ea vrea să fugă, să sară din funcţia de premier în funcţia de preşedinte.

(UPDATE 12:27) Bogdan Ţîrdea: În iulie fermierii au fost prejudiciaţi de calamităţi naturale. Ministrul nu a venit să discute cu fermierii. Ministrul Economiei nu a prezentat un program, o viziune. Nu a făcut nimic pentru aprovizionarea ţării cu gaze. Transportatorii au declanşat proteste. De la minister nu a ieşit nimeni. Spuneţi că aţi deschis noi cote spre UE. Dar exporturile scad cu 10%, conform BNS. Nu ai ce transporta, frate. În 5 luni a fost arestat niciun mafiot, niciun raider. Creşte criminalitatea. Ministerul Finanţelor nu a fost în stare să negocieze un acord cu FMI în interesul ţării. La protecţia socială, anulate tichetele socaile, anulate alocaţiile de 600 de lei.

(UPDATE 12:23) Bogdan Ţîrdea: Aţi spus că jucăm pe sub masă. Dar dl Diacov spune că îl sunaţi de zei de ori pe noapte? Dna Sandu spune că ne sperie realizările Guvernului. Aveţi dreptate. Sunteţi guvernul Facebook-ului şi pentru Facebook.

(UPDATE 12:22) Bogdan Ţîrdea: De ce aţi inţiati reforma procuraturii fără consultarea societăţii civile, de ce nu aţi înaintat proiectul la Comisia de la Veneţia? Ţineţi minte ce aţi spus? Că PSRM blochează reforma.

(UPDATE 12:19) Alexandru Slusari: Tot vineri i-am spus lui Igor Dodon că a venit momentul adevărului. Poate el crede că în urma moţiunii de cenzură îşi va pune mantia de tătucă al ţării. Votând azi moţiunea de cenzură voi arătaţi nu doar că ve temeţi de justiţia independentă, dar asiguraţi revenirea lui Plahotniuc.

(UPDATE 12:19) Alexandru Slusari: La ce bun am pornit procesul dezoligarhizării? Am pierdut timp valoros. Am primit drept în frunte cu aceeaşi greblă numită concurs. Şi Guvernul s-a trezit. Până la urmă contează conţinutul, nu forma. De ce nu se acceptă conţinutul? Atunci când preşedintele propune candidaturile, este normal, iar când premierul vrea să propune e doamne fereşte!

(UPDATE 12:16) Alexandru Slusari: Colegi deputaţi. La 8 iunie a început o nouă realitate politică. Am început cu proiectul de capturare a statului, pe care dl Năstase l-a scris încă în 2013. Regret enorm că atunci nu am reuşit să mergem fără mănuşi albe în vedrea curăţirii sistemului justiţiei. Am decis să fim mai catolici ca Papa de la Roma.

(UPDATE 12:14) Ion Grosu: Dacă aţi fi avut un procuror general agreat de voi, atunci 3 sau patru dintre voi nu eraţi aici. Noi o să luptăm mai departe, nu o să fugim ca unii, vom trăi mai departe lângă familiile noastre. Voi mai aveţi o şansă!

(UPDATE 12:13) Ion Grosu: Guvernul actual a reuşit să restabilească relaţiile cu partenerii externi, să acopere găurile şi să-şi onoreze plăţile sociale. O altă minciună care a fost desfiinţată este că Comisia de la Veneţia l-a ascultat pe un deputat . Avem o mulţime de exemple în care Executivul participă la alegerea procurorului general. Niciun guvern socialist sau amestecat socialist ar fi putut aduce un suport extern. Noi am reuşit am adus resurse financiare, am făcut un buget al solidarităţii pentru 2020. Când ne întâlneam într-un format restrâns, acest personaj tăcea. Dar e foarte vocal, iar atunci când e mai fricos, prin intermediul consilierilor, atacă. Căpitanul dvs. în iunie, ca un fricos v-a lăsat pe toţi cu ochii în soare şi de la ultima şedinţă a consiliuliui a luat avionul şi a fugit. Căpitanul nostru va sta până la ultimul moment cu cetăţenii. Căpitanul vostru a ales să fugă cu banii şi cu cei care l-au slujit. Noi uşor, nu ca voi, cu tertipuri, vă ţineţi de putere. Noi am fost sinceri şi cinstiţi şi la guvernare.

(UPDATE 12:07) Pavel Filip: După o lege nescrisă un căpitan părăseşte corabia ultimul. Dvs aţi decis să părăsiţi corabia în prag de iarnă fără buget, lăsând oamenii fără speranţă. Partidul Democrat va vota pentru această moţiune de cezură.

(UPDATE 12:05) Pavel Filip: Stimaţi colegi, trebuie să recunosc să am ascultat discursul doameni prim-ministru cu multă atenţie. A trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi nu se examinează posibilitatea de a demite Guvernul. Azi luăm act de decizia Maiei Sandu de a pleca de la guvernare şi de lansare în camapnia electorală. Acest guvern va intra în istorie ca umn guvern care ăn 5 luni nu a reuşit să adopte decizii pentru oameni Din rătzbunare aţi anulat sau trunchiat proiectele lansate de noi. Drumuri Bune, cele 600 de lei pentru pensionari, tochetel de masă, Prima casă care a fost trunchiat. De când aţi venit la putere vă tot lăudaţi şi vorbiţi că deconspiraţi scheme de milioane. Dacă au existat aceste scheme de câte 400 de milioane de lei pe lună. Aţi vorbit de 2 miliarde bani împrumutaţi de la partenerii noşti. Sau scheemle continuă sau minţiti cu neruşinare. Aţi spus cîă au existat scheme la energia electrică. Dacă aţi anulat acest scheme de ce s-a scumpit lumina? Aţi reuşit să creşteţi nu doar preţutile şi tarifele dar şi impozitele pentru antreprenori. De ce a durat atât? Pentru că nu a vut cine să lucreze. Pentru că aţi demis oamenii profesionişti şi aţi numit rudele în funcţii. Înţeleg că v-aţi speriat de toate astea şi aţi decât să plecaţi. Aţi dat de greu nu aveţi oameni şi nu mai vreţi să guvernaţi. Această variantă teribilistă de asumare a răspunderii este ridicolă. Este un act disperat să reveniţi în opiziţie acolo unde vă simţiţi bine. Nu ştiţi să acţionaţi pentru, ştiţi să acţionaţi doar împotriva. Aţi avut toată puterea, aţi dat afară pe cine aţi vrut, aţi numit pe cine aţi vrut.

Nu puteţi exista fără Vlad Plahotniuc. Plahotniuc v-a ajutat să veniţi la guvernare şi acum fără el sunteţi pierdurţi. PD cu siguranţă nu va fi de vină pentru eşecurile voastre.

(UPDATE 11:55) Denis Ulanov: Dl Bolea a rupt atât de demonstrativ acordul coaliţiei. Vom trăi şi vom vedea. Intriga e mare. În vreo 10 minute vom afla deznodământul. Jocurile politice în care joacă acum participanţii colaiţiei, în care fiecare dintre participanţi îşi urmăreşte intersul. Obiectul disputei - procurorul general. Punctul care trebuia să unească, dar a dezbinat. Paridul Şor propunea un proiect ce prevedea alegerea procurorului general de către popor, prin vot direct. E clar de ce guvernul a respins această iniţiativă. Sperăm că alegerile anticipate vor avea loc foarte curând şi poporul va face alegerea. Ne vom abţine de la votarea acestui proiect.

(UPDATE 11:52) Vasile Bolea: Am fost vizat de mai multe ori. Nu voi da nume ca să nu dau drpetul la replică. În tot acest răstimp în loc să fie relaizat principiul legalităţii a fost utilizat principiul oportunităţii. Atunci când neglijăm principiul legalităţii îi neglijăm nu doar pe deputaţii din Parlament, dar şi comisiile internaţionale - Comisia de la Veneţia, ODIHR etc. Se primeşte ca vorba ceea Hoteli cac lucişe polucilosi cac vsegda. Referitor la ceea ce Ministerul Justiţiei a făcut 300. 500 de expertiză că s-a lucrat din greu, Dar cine a lucrat acolo la Ministerul Justiţiei? Ministrul şi secretarul. A mai fost acolo un secretar de stat, care a fugit de acolo. În toată această perioadă nu s-a dorit o conclucrate cu comisia juridică, numiri şi imunităţi. Noi trebuie să muncim pentru binele ţării să dăm un rezultat în îmbunătăţirea situaţiei eocnomiei şi sociale. Dacă cineva consideră că procurorul general dă pensii şi salarii, greşeşte amarnic.

(UPDATE 11:48) ZInaida Grecanîi: Stimaţi colegi, runda de întrebări-răspunsuri a luat sfârşit.

(UPDATE 11:47) Ala Nemerenco: Niciun spital din aprilie până în septembrie nu a efectuat nicio operaţie de endoprotezare. Acum se efectuează 6-7 operaţii pe zi. De 20 de ani se vorbeşte despre regionalizarea spitalelor. Doriţi un concept special să vă transmit? O voi face, dl Odnostalco.

(UPDATE 11:45) Ala Nemerenco: Pe mine ca ministru nu mă interesează de la cine vin iniţiativele. Foarte multe iniţiative sunt de la Dvs. Şi este un bine că aveţi un ministru care să vă implementeze iniţiativele Dvs. Am lucrat zile întregi ca să refacem acele cheltuieli făcute de Dvs.

(UPDATE 11:44):Vladimir Odnostalco: Aţi menţionat 17 iniţiative, realizare de ministeul Dvs. Toate acestea au fost prevăzute în bugetul anterior. Iar cât priveşte institutul oncologic, noi am votat pentru alocarea acestor bani. 5 luni şi nicio strategie. Rândurile persistă. Ministrul sănătăţii nu a vizitat niciun spital în afară de cel din Hînceşti.

(UPDATE 11:40):Maia SAndu: Noutatea este cp nouă chiar ne pasă de oameni şi nu suntem populişti. Puteţi să fluturaţi cu mii de hârtii şi puteţi să umblaţi cu aceaste iniţiative mult timp, dar atât timp cât nu sunt finanţate şi corecte. O parte dintre ele vă aparţin, dar ele nu au sens fără finanţare. Dacă nu vă urez să faceţi acest lucru în continuare fără guvern

(UPDATE 11:38):Vladimir Odnostalco: Am venit cu o întrebare simplă în ce constă noutatea? Nu am primit răspuns.

(UPDATE 11:37): Maia Sandu: Descopăr încă un deputat care a nu citit moţiunea pe care a semnat-o. De aceea am început să vorbesc despre angajamentele sociale asumate. Nu mă voi certa cu Dvs., care sunt măsurile Dvs. Puteaţi să staţi cu 400 de iniţiative pe masă de miliarde şi miliarde şi asta nu schimbă cu nimic viaţa oamenilor. Bigetul Asigurărilor sociale avea un deficit de 3 miliarde d elei, am reuşit să coborâm această cifră până la 1 miliard de lei.

(UPDATE 11:35): Vladimir Odnostalco: Din cele 10, 2 sunt de la preşedinţie, coeficientul de majorare - iniţiativa prezidenţială, cât priveşte iniţiativa privind majorarea cu 40% a alocaţiilor. Cât priveşte veteranii - este iniţiativa altor deputaţi? În ce constă n outatea bugetului solidarităţii? Cât priveşte banii din bugetul asigurărilor socaile - plus 2 miliarde din venituri proprii. E ceea ce cetăţenii noştri achtă.

(UPDATE 11:34) Olesea Stamate: În această perioadă, Ministerul Justiţiei a examinat şi expertizat 245 de hotărîri de guvern, 173 de lei şi acte parlamentare. În afară de cifre am început curăţenia în sitemul penitenciar, plin de oameni toxici, unde aşa-zişii "spotreaşcii" conduc cu închisoarea şi nu şefii de penitenciare. Am început să facem ordine în profesiile juridice, să asigurăm calitatea servicilor de stat prin majorarea plăţilor.

(UPDATE 11:33) Sergiu Litvinenco: Din textul moţiunii de cenzură rezultă că Ministerul Justiţiei nu a făcut altceva. Vă rog să ne spuneţi ce a făcut ministerul?

(UPDATE 11:25) Olesea Stamate: Nu este practic nicio diferenţă între proiectul de lege din septembrie şi cel pentru care guvernul şi-a asumat răspunderea. Vom vedea ce va spune Comisia de la Veneţia, vom vedea ce va spune Curtea Constituţională.

(UPDATE 11:23) Liviu Vovc: De ce atunci nu au fost matrapazlâcuri, iar acum au devenit matrapazlâcuri?

(UPDATE 11:22) Maia Sandu: Anul trecut proiectul bugetului a fost prezentat în luna noiembrie. Vă spun de ce s-a întârziat. pentru că am muncit la rectificarea bugetului. Unele sunt iniţiative ale deputaţilor. Meritul nostru este că noi am găsit bani pentru aceste iniţiative. Dacă nu am fi fost noi, acest guvern cu credibilitate, acete iniţiative nu aveau acoperire. Dvs. aţi fi vrut să vin astăzi şi să vă spun că bugetul a fost aprobat şi Dvs. să mergeţi mai departe. Vreau să ştiu dacă acest guvern rămâne, atunci ne putem asuma responsabilitatea pentru cheltuieli.

(UPDATE 11:22) Ruxanda Glavan: Bugetul asigurărilor sociale urma să fie aprobat până la 15 octombrie. Acest proiect, care a apărut vineri. 90% din toate inţiativele sunt ale deputaţilor şi câteva ale Preşedinţiei. M-am gândit că astăzi le veţi aproba. De ce nu aţi făcut uz de dreptul Dvs. de prim-ministru şi nu aţi inclus pe ordinea de zi acele proiecte de lege?

(UPDATE 11:21) Oleg Lipschi: Timp de 5 luni nu se putea duce la Moscova de discutat acest lucru?

(UPDATE 11:20) Maia Sandu: Banii au rămas la agenţii economici. Companiile pot să investească, să crească salariile etc. La Calea Ferată mai este mult de lucru. Iar pentru ca lucrurile să meargă bine avem nevoie de o procuratură independentă. Atunci când vor fi sancţiuni foarte clare atunci oamenii vor începe să respecte legea. Cât priveşte autorizaţiile de transport, acestea trebuie eliminate.

(UPDATE 11:18) Oleg Lipschi: S-a vorbit că s-au oprit scheme. La Calea Ferată s-au oprit cei 5 dolari per tonă. Dacă s-a făcut o realizare unde putem să vedem practic ceva? Dl Brînzan, transportatorii care fac curse internaţionale ei sunt membri ai AITA. Dle Brînzan, Vă rog, autorizaţii de 5-6 mii de euro erau autorizaţii CENT.

(UPDATE 11:16) Vadim Brînzan. Problema autorizaţiilor a apărut din prima zi când am venit la guvern, Cele 15 mii de autorizaţii s-au epuizat în luna iunie. Am negociat cu partea rusă pentru a majora numărul de autorizaţii. În rezultat am obţinut 1150 de autorizaţii. Totodată, 1000 de autorizaţii se află la transportatori şi nu sunt utilizate. ANTA a început să investigheze acest lucru. Iar o mie de autorizaţii obţinute în plus au fost transferate pentru anul viitor. Cei care protestează la Bălţi nu au de a face cu AITA. Problema fundamentală nu este aici. Trebuia demult eliminate aceste autorizări. S-a creat o piaţă neagră de "dozvoluri", care se vindeau. Când vom merge la Moscova pe 21 noiembrie vor ridica problema liberalizării.

(UPDATE 11:11) Maia Sandu: Noi ne-am întâlnit şi am discutat cu transportatorii. Ei ne-au spus că Plahotniuc i-a ameninţat şi nu i-a lăsat să obţină aurotizaţiile. Noi le-am propus transportatorilor să contribuim la reducerea costurilor, fără a majora tarifele.

(UPDATE 11:10) Oleg Lipschi: De ce ignoraţi transportatorii?

(UPDATE 11:09) Maia Sandu: Dacă toţi şi-ar fi dorit reforma în justiţie aşa cum ne dorim noi cei din blocul ACUM, toţi procurorii corupţi ar fi fugit din sistem.

(UPDATE 11:08) Maia Sandu: Împrumutul din partea României nu va fi posibil. Iar sprijinul din partea UE depinde de reforma justiţiei, una adevărată.

(UPDATE 11:07) Igor Grosu: În cazul în care pică Guvernul, aceşti bani mai sunt disponibili?

(UPDATE 11:06) Natalia Gavriliţa: Ministerul Finanţelor a elaborat bugetul pentru anul 2020 cu programele menţionate de prim-ministru. Pentru a realiza majorările sociale avem nevoie de surse financiare pentru aceste cheltuieli. intenţionăm să luăm un împrurmut bilateral de 100 de milioane de euro. Tranşa a treia de la UE în valoare de 30 de milioane de euro, un credit de la BM de 50 de milioane de euro şi sumele rămase din programul cu FMI. Avem disbursări pentru susţinerea bugetului din partea UE. O eventuală schimbare de guvern va presupune şi modificarea acestui proect.

(UPDATE 11:04) Igor Grosu: Vă felicită pentru realizările pe care le-aţi prezentat aici. Prin acest raport este desfiinţată citirea de la dl Bolea. Este desfiinţat acest fals. Lucrul pe care trebuie să-l audă şi susţinătorii şi votanţii PSRM. Acum eu am să vorbesc despre viitor. Noi suntem la sfârşitul anului. Minsiterul Finanţelor a pregătit bugetul şi politica fiscală. Proiectele acestea foarte importante, aşteaptă raioanele. Vreau să vă întreb cât de mult acest proiect de buget pentru 2020 depinde de asistenţa externă şi în ce proporţie.

(UPDATE 11:01) Maia Sandu: Am spus ce ne dorim să facem. Nu dorim ca uşile către Republica Moldova să se închidă.

(UPDATE 11:00) Dumitru Diacov: Am o singură întrebare mare mare mare. De ce nu ne-am întâlnit să discutăm? După demisia sau nedemisia Guvernului trebuie să vedem ce urmează mai departe.

(UPDATE 10:59) Maia Sandu: Avem o singură dragoste şi se numeşte deargostea faţă de popor. Aces love story s-a întâmplat pentru că a fost o singură modalitate pentru a scăpa ţara de o urgie.

(UPDATE 10:58) Dumitru Diacov: Noi la fracţiune am aşteptat să ne spuneţi cum vedeţi mai departe activitatea Guvernului pentru că dacă s-a temrinat o dragoste trebuie să înceapă alta. Dvs. sunteţi în stare să vă îndrăgostiţi de altcineva să conduceţi acesti guvern?

(UPDATE 10:55) Dumitru Diacov: Discutarea moţiunii de cenzură este neobişnuit pentru orice deputat. Eu la fel am emoţii. Acum avem un sentiment foarte confuz. Mie îmi pare că chestia asta cu procurorul a fost un pretxt pentru acst conflict şi acest love story de termină. Din punctul meu de vedere problema cu procurorul general era foarte simplă dacă membrii coaliţiei se aşezau şi hotărau. Altceva am vrut să întreb. Odată cu depunerea moţiunii de cenzură se fixeată decesul coaliţiei sau terminarea dragostei între două grupuri politice. De vineri până astăzi au trecut câteva zile. Toată lumea are emoţii.

(UPDATE 10:54) Zinaida Greceanîi: Stimaţi colegi vă rog să vă ţineţi de regulament. Fiecare deputat are 2 minute.

(UPDATE 10:53) Vasile Bolea: Da ce aşa vă enervaţi, dna prim-ministru? Faptul că Dvs. v-aţi întâlnit cu Rothschild şi aţi făcut un deal a spulberat eforturile Parlamentului.

(UPDATE 10:52) Zinaida Greceanîi: 10 secunte, vă rog.

(UPDATE 10:50) Maia Sandu: Eu nu am zis că Parlamentul nu lucrează. Dar cele peste 2 miliarde de lei pe care le-am adus în ţară, Dvs. nu aţi fi reuşit să-i aduceţi fără acest Guvern. Aceşti bani nu vin de ochi frumoşi. Operaţi cu falsuri. Am avut întâlnire cu acest personaj, după ce am aflat de tranzacţie din presă. Acest lucru ne-a îngrijorat ...

(UPDATE 10:48) Vasile Bolea: Ceea ce aţi făcut Dvs. aţi încercat să introduceţi netransparent şi prin contrabandă să introduceţi acest proiect. Aţi vorbit despre şmecherii, făcând aluzii că deputaţii trişează. Aţi făcut aluzie că Guvernul lucrează, iar Parlamentul nu lucrează. Spuneţi vă rog şi povestiţi-ne transparent ce aţi discutat în secret cu Nathan Rothschield împreună cu ministrul Brînzan?

(UPDATE 10:45) Zinaida Greceanîi: Doamna prim-minstru, vă rog să ţineţi cont că aveţi 2 minute.

(UPDATE 10:44) Maia Sandu: În primele alineate ale textului moţiunii se arată că acţiunile acestui Guvern au condus la înrăutăţirea situaţiei din ţară. De aceea am încercat să răspund la aceste acuzaţii. Pe subiectul dacă m-am consultat sau nu cu colegii de la blocul ACUM. Am auzit că încercaţi să ne filaţi, folosind metodele regimului precendent. Atunci când spuneţi că este neconstituţoinală, cum se face că legea care are exact acelaşi mecanism votată de Dvs. în septembrie este constituţional? Mai departe, lucrurile prevăzute de Constituţie că CSP alege şi că preşedintele are votul final. În septembrie era constituţional, iar acum spuneţi că nu e constituţional? Nu s-a schimbat nimic în materie de constituţionalitate.

(UPDATE 10:39) Vasile Bolea: O încercare din partea Dvs. stâlcită de mă a borda pe mine. În primul rând ce ţine de moţiunea de astăzi este o moţiune pe asumarea răspunderii pentru Legea Procuraturii. Întrebare. Aţi declarat că nu aveţi timp nici măcar pentru o zi. Nu aţi consultat colegii din coaliţie, nu aţi consultat colegii din blocul ACUM, nici măcar miniştri din guvern nu au ştiut despre faptul că urmează să vă asumaţi răspunderea pentru această lege. Spuneţi vă rog, prin această asumare de răspundere, Dvs aţi încercat să introduceţi prin contrabandă un proiect de lege.?

(UPDATE 10:38) Maia Sandu: Votul de azi înseamnă votul împotriva bugetului solidarităţii şi împotriva asistenţei financiare europene. Credeţi că un guvern minoritar va obţine sprijinul României pentru problemele de infrastructură energetică sau credeţi că Uniunea Europeană va aplauda?

(UPDATE 10:36) Maia Sandu: Aveţi nevoie de o jusiţie independentă sau de o justiţie de telecomandă. Cred că veţi răspunde la aceste întrebări cu votul vostru. O moţiune de cenzură apărută de frica unui procuror general independent, o moţiune de cenzură de frica unui Guvernul ce livrează rezultate.

(UPDATE 10:35) Maia Sandu: În iunia Dodon se temea de justiţia lui Plahotniuc, de înregistrătile apărute în presă, dar în consultări în public viziunea lui era corectă. El spunea asta alegătorilor socialiştie, pe care acum îi trădează. Aţi picat prea multe teste ca să vă mai pot crede pe cuvânt. Aţi picat testul preşedintelui Curţii Constituţionale. La organizarea concursului pentru funcţia de procuror general, aţi picat testul când aţi reuşit să strecuraţi oameni comozi.

(UPDATE 10:33) Maia Sandu: Anume contra acestei nedreptăţi instiţionalizate am protestat. Justiţia lui Plahotniuc a mai avut o practică eficientă, suspendarea preşedintelui pe 5 minute pentru a promova proiectele lor. Şi oamenii nu înţeleg de ce preşedintele Dodon a fost atât de tăcut în trecut şi atât de vorbăreţ în prezent. De ce tăcea atunci când era suspendat pentru 5 minute?

(UPDATE 10:31) Maia Sandu: Domnilor deputaţi socialişti credeţi că alegătorii voştri vor să faceţi alianţă cu Partidul Democrat?

(UPDATE 10:30) Maia Sandu: În 2020 urmează a fi lansate proiecte în valoare de 830 de milioane de euro. Acest Guvern şi-a propus să facă regulă în administraţia publică, în întreprinderile de stat, pe piaţa medicamentelor, la vamă. Am închis nişte robinete la vamă, am oprit scheme de stoarcere de bani din Calea Ferată, Moldtelecom. Am promis să facem ordine şi asta facem. Documentăm zilnic abuzuri şi scheme criminale. Numai cu documentare nu ajungem departe, avem nevoie de justiţie. Avem nevoie de o procuratură eficientă. De aceea reforma justiţiei este piatra de temelie a Guvernului ACUM. Ne dorim ca cei care au furat miliardul să ajungă la închisoare.

(UPDATE 10:27) Maia Sandu: Oamenii de afaceri se simt liberi şi ştiu că nimeni nu va veni să le preia afacerea. Ei ne vizitează des, dar aşteaptă să vadă dacă reformele justiţiei nu sunt doar vorbe frumoase.

(UPDATE 10:27) Maia Sandu: Pregătim un plan investiţional pentru pregătirea unui nou aeroport low-cost.

(UPDATE 10:26) Maia Sandu: Am majorat cu 50 % cota la prune şi struguri pentru piaţa europeană. Cu sprijinul partenerilor de dezvoltare am extins programul susţinerii femeilor în afaceri.

(UPDATE 10:25) Maia Sandu: În aceste 5 luni ne-am concentrat pe deconcentrarea economiei. Am analizat schemele frauduloase la Metal Feros, Moldexpo, Moldtelecom, Aeroportul Internaţional Chişinău, Gările Auto, Tutun CTC, Arena Chişină etc. Am eliminat monopolul la exportul de nuci, am găsit posibilitatea de a debloca exporturile de cereale. În sectorul energetic am accelerat construcţia gazoductului Iaşi-Chişinău. Am obţinut 61 de milioane de euro pentru interconectarea liniilor de înaltă de tensiune cu România.

(UPDATE 10:22) Maia Sandu: Noi alocăm mai puţin timp pentru vorbe despre domeniul social şi ne axăm pe aţiuni. De ce aţi vrea să scăpaţi de noi? De ce, domnilor deputaţi vreţi să opriţi toate aceste proiecte?

(UPDATE 10:21) Maia Sandu: Începând cu decembrie 2019 extindem lista medicamentelor compensate. Am identificat suport financaire de la Agenţia pentru Energia Atomică pentru procurarea unui aparat linera pentru pacienţii oncologici. Am eliminat monopolul la serviciile de dializă în ambulatoriu. Ştiţi foarte bine cine deţinea acest monopol şi cine făcea bani nebuni pe seama oamenilor.

(UPDATE 10:20) Maia Sandu: Majorarea plăţilor pentru angajaţii care lucrează în ture de noapte cu până la 1000 de lei. Am majorat alocaţia la naştere pînă la 7000 de lei din 1 iulie.

(UPDATE 10:19) Maia Sandu: Am planificat majorarea alocaţiilor pentru medicii rezidenţi de la 45 de mii de le până la 54 de mii.

(UPDATE 10:18) Maia Sandu: Majorărăm alocaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi severe cu 40%.

(UPDATE 10:18) Maia Sandu: Pensionarii care primesc mai puţin de 1500 de pe lună, vor primi câte 50 de lei lunar pentru plata energiei electrice.

(UPDATE 10:17) Maia Sandu: Domnilor deputaţi, îngrijoraţi de situaţia financiară. Poate nu ştiţi dar acum patru ani, cetăţenii primeau doar 215 lei pe lună. Bugetul solidarităţii înseamnă creşterea salariilor cui 10% şi corectarea legii salarizării pentru oferirea unor majorări mai mari pentru diferite categorii de bugetari. 350 până la 500 de lei pe lună.

(UPDATE 10:14) Maia Sandu: Am adus asistenţă financiară în valoare de peste 2 miliarde de lei în doar 5 luni. Aceşti bani au fost acordaţi de partenerii externi.

(UPDATE 10:13) Maia Sandu: Cetăţenii nu aşteaptă miracole în cinci luni. După luni ce muncă dezinteresată încep să se vadă rezultatele şi asta vă sperie. vă sperie un Guvern care acţionează doar în interesul oamenilor, care a reuşit să găsească bani pentru majorările bugetului pentru 2020.

(UPDATE 10:12) Maia Sandu: În aceste zile au loc lucru bizare. Mai întâi PD îşi retrage moţiunea de cenzură, apoi Partidul Socialiltilor înaintează o altă moţiune.

(UPDATE 10:10) Maia Sandu: Bună ziua, stimaţi aleşi ai poporului. Vreau să vă adresez o singură întrebare de ce vă afalţi aici? Ce ce sunteţi deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova? Cred că răspunsul la această întrebare va ghida decizia de astăzi şi sper că măcar unii dintre voi să conştientizeze responsabilitatea în faţa cetăţenilor.

(UPDATE 10:08) Zinaida Greceanîi: Pentru a desfăşura şedinţa de astăzi şi a trece la dezbarea moţiunii de cenzură cred că trebuie să aprobăm un regulament. Cred că iniţial trebuie să-i oferim dnei prim-ministru Maia Sandu să prezinte un raport (o oră). Ulterior întrebări-răspunsuri după finalizarea raportului (o oră). Ulterior, voi oferi posibilitatea fiecărei fracţiuni să adreseze întrebări. Apoi, câte o luare de cuvânt de la fiecare fracţiune parlamentară.

(UPDATE 10.04) Zinaida Greceanîi: La ordinea de zi a fost propusă o singură chestiune. Examinarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Republicii Mldova din 8 noiembrie 2019.

(UPDATE 10.00) Zinaida Greceanîi: Stimaţi colegi vă rog să luaţi locul în sală. În sală sunt prezenţi 93 de deputaţi.