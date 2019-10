Guvernul României a fost demis. Parlamentul a adoptat moţiunea de cenzură

Guvernul de la Bucureşti a căzut. Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 238 voturi "pentru" dintre cele 242 exprimate. Guvernul Dăncilă va rămâne interimar, până când preşedintele Klaus Iohannis va convoca consultări cu partidele parlamentare și va desemna un alt premier, care să formeze un nou Cabinet. A fost a patra moţiune de cenzură depusă împotriva acestui Executivului.

"Plecăm cu datoria împlinită, am reușit să îndeplinim foarte multe obiective din programul de guvernare pe care oamenii le-au văzut şi le-au simţit.”, a declarat VIORICA DĂNCILĂ, premierul demis



Primul cuvânt rostit de preşedintele Klaus Iohannis după aflarea rezultatului votului a fost: "Rezolvat!"



"Rezolvat! Astăzi a câştigat România. Căderea guvernului PSD este rezultatul firesc al reacției întregii societăți față de abuzurile și incompetența acestui guvern."



La rândul său, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat că astăzi se încheie o perioadă de distrugere a României: "Guvernul PSD şi-a bătut joc de România aşa cum nu a mai făcut-o nimeni în ultimii 30 de ani. Mulţumesc preşedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea decisivă în succesul acestei moțiuni."



Moţiunea a fost inițiată de partidele din opoziție și a fost semnată de parlamentari de la PNL, USR, PMP, UDMR, Pro România și ALDE. Documentul a fost semnat și de patru parlamentari PSD și de un parlamentar al minorităților naționale. Un senator din Partidul Mișcarea Populară a fost adus la Parlament cu ambulanţa pentru a putea vota. Cristian Lungu era internat pentru o operație pe colon.



”Au existat câteva voci care au spus că aş ascunde o trădare prin această neapariţie a mea. Am vrut să dovedesc un lucru, de-asta am venit azi.”, a declarat CRISTIAN LUNGU, senator PMP.



Mâine, liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, va avea consultări cu reprezentanții partidelor din Legislativ. Scopul întâlnirii este formarea unei majorități parlamentare care să susțină un premier, desemnat prin decret prezidențial. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a declarat că va insista în cadrul consultațiilor ca anul viitor să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. Partidul Social Democrat a ajuns la putere în 2016. La alegerile parlamentare din acel an, formaţiunea a obţinut tocmai 46 la sută din voturi.