Guvernul promite să sară în ajutor. Chicu: Vom definitiva regulamentul de alocare a banilor pentru a ajuta agricultorii afectaţi de secetă

Guvernul promite să sară în ajutorul agricultorilor afectaţi de secetă. În acest sens au fost alocate deja 100 de milioane de lei, însă statul este gata să aloce resurse suplimentare pentru agricultorii care vor înregistra pierderi mai mari. Declaraţia a fost făcută de premierul Ion Chicu în cadrul unei conferinţe.

"Ţara a fost lovita de secetă. Până la sfârşitul lunii aprilie nu au fost precipitaţii. Este clar că au fost afectate cerealele, mai ales cele din prima grupă, cum ar fi grâul. Avem rezultatul recoltei de grâu, sunt cu mult sub aşteptări. Mulţi agenţi economici din agricultură au suferit. Este clar ca va fi necesar sa venim cu suport pentru agricultori. Am alocat cele 100 milioane în fondul de subvenţionare. O să definitivăm regulamnetul de alocare a banilor, pentru a juta în primul rând celor care au suferit cel mai mult în urma secetei. Am discutat să alocăm bani suplimentari pe langa cele 100 milioane", a declarat premierul, Ion Chicu.