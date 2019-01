GUVERNUL MAY, ÎN FAŢA MOŢIUNII: Liderul Partidului Laburist vrea alegeri anticipate

Spiritele s-au încins şi astăzi în Parlamentul britanic. Dezbaterile pe marginea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Theresa May au fost deschise de iniţiatorul ei, preşedintele Partidului Laburist, Jeremy Corbyn.



"Acest guvern a dezamăgit țara noastră. El nu poate guverna şi nici nu poate gestiona sprijinul cetăţenilor care se confruntă cu cea mai importantă problemă în acest moment, şi anume Brexitul. Oricare alt prim-ministru care s-ar fi confruntat cu o înfrângere la fel de răsunătoare ca cea de aseară, ar fi demisionat și țara şi-ar fi putut alege guvernul pe care îl doreşte", a spus liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn.



Liderul opoziţiei britanice a acuzat-o pe Theresa May că nu vrea să-şi recunoască greşelile, precum lipsa unui acord vamal cu UE şi cheltuirea unor sume enorme pentru Brexit. Potrivit unui ONG britanic, Londra a alocat trei miliarde de lire sterline pentru procesul de ieşire a ţării din UE.



În replică, premierul britanic a subliniat că oponentul său se foloseşte doar de tema Brexitului, fără să susţină clar ieşirea sau rămânerea Marii Britanii în UE. Theresa May a mai spus că după votul de ieri opţiunile s-au restrâns.



"În realitate, sunt două modalităţi de a evita lipsa unei înţelegeri cu Bruxellesul: prima este de a negocia un nou acord, iar a doua constă în revocarea articolului 50. Ceea ce ar însemna să rămânem în Uniunea Europeană şi să nu respectăm rezultatele referendumului, lucru pe care acest Guvern nu-l va face", a spus prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May.



Parlamentul britanic a respins ieri Acordul privind Brexitul la o diferenţă de 230 de voturi. În consecinţă, liderul Partidului Laburist a depus o moţiune de cenzură împotriva guvernului May, care va fi votată în această seară.