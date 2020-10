Guvernul Italian va propune parlamentului prelungirea stării de urgenţă până la sfârşitul lui ianuarie

Premierul italian Giuseppe Conte a afirmat joi că va cere parlamentului să prelungească până la sfârşitul lui ianuarie 2021 starea de urgenţă, în contextul în care guvernul încearcă să evite recrudescenţa epidemiei de COVID-19 pe care o traversează alte state europene, transmite Reuters.Starea de urgenţă, ce urmează să expire la mijlocul lui octombrie, acordă guvernului central puteri sporite, înlesnindu-le autorităţilor evitarea birocraţiei care sufocă procesul decizional în Italia, scrie agerpres.ro 'Vom propune parlamentului să prelungească starea de urgenţă, probabil până la finalul lui ianuarie 2021', le-a declarat Conte reporterilor în timpul unei vizite la Caserta, în sudul Italiei.Guvernul dispune de o majoritate în legislativ.Italia, prima ţară europeană care a trecut printr-o epidemie majoră de COVID-19 în primăvară, a reuşit să reducă numărul de infectări după ce a impus o carantină strictă din martie până în mai.Italia rămâne totuşi ţara din Europa continentală cu cele mai multe decese confirmate, 35.894.În ultimele două luni numărul zilnic de infectări s-a aflat din nou în creştere, dar se menţine sub 2.000, mult sub cele din Franţa sau Spania, care au fost obligate să impună noi restricţii în unele zone.'Situaţia rămâne critică, deşi contagierile sunt sub control', a mai spus premierul Conte.