Guvernul condus de Theresa May a supravieţuit moţiunii de cenzură. 325 de parlamentari şi-au exprimat încrederea în executivul conservator, în timp ce 306 au votat împotriva acestuia.

Procedura a fost iniţiată de opoziţia laburistă, după ce acordul de divorţ dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană a fost respins.



"Acest lucru ne oferă tuturor oportunitatea de a continua Brexitul. Consider că este de datoria mea să îndeplinesc dorinţa cetăţenilor ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană şi eu intenționez să fac asta", a declarat Theresa May, Premierul Marii Britanii.



În deschiderea dezbaterilor din Camera Comunelor, care au durat aproximativ trei ore, preşedintele Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a declarat că Theresa May i-a dezamăgit pe britanici.



"Oricare alt prim-ministru care s-ar fi confruntat cu o înfrângere la fel de răsunătoare ca cea de aseară ar fi demisionat și țara şi-ar fi putut alege guvernul pe care îl doreşte", Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist.



Iar Theresa May a spus că după respingerea acordului nu au rămas foarte multe opţiuni.



"În realitate, sunt două modalităţi de a evita lipsa unei înţelegeri cu Bruxelles-ul: prima este de a negocia un nou acord, iar a doua constă în revocarea articolului 50. Ceea ce ar însemna să rămânem în Uniunea Europeană şi să nu respectăm rezultatele referendumului, lucru pe care acest Guvern nu-l va face", a mai spus May.

Theresa May a îndemnat opoziţia la dialog constructiv.



"Cu toţii trebuie să lucrăm constructiv, pentru a afla ce-şi doreşte Parlamentul. De asta i-am invitat pe toţi deputaţii din toate partidele, pentru a găsi împreună o modalitate de a merge mai departe."



Theresa May are termen până luni să prezinte Parlamentului un ''Plan B''.