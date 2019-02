Guvernul britanic îşi relativizează înfrângerea în legătură cu Brexitul în Parlament

"Ieri (joi - n.r.) seară a fost mai mult un accident de parcurs decât dezastrul despre care se relatează" în presă, a dat asigurări ministrul pentru relaţia cu parlamentul, Andrea Leadsom pentru BBC Radio 4.Cu şase săptămâni înainte de data prevăzută pentru ieşirea din UE, 29 martie, deputaţii au respins , cu 303 voturi împotrivă şi 258 pentru, moţiunea în care guvernul explica cum doreşte să renegocieze acordul de divorţ încheiat cu UE, care a fost respins de Parlament într-un vot de la jumătatea lunii ianuarie.Executivul afirma în moţiunea sa că urmăreşte un dublu obiectiv: să obţină "aranjamente alternative" în locul "plasei de siguranţă" (backstop) menită să menţină o frontieră deschisă pe insula Irlanda după Brexit şi să excludă scenariul unei ieşiri fără acord care provoacă temeri în mediile de afaceri în rândul unei părţi a deputaţilor.Însă eurofobii din sânul Partidului conservator la putere au refuzat abandonarea scenariului "no deal" şi s-au abţinut, făcând ca votul să se soldeze cu un eşec pentru Theresa May."Singura problemă cu votul de ieri seară este că el permite în UE ca ei să continue să pretindă că nu ştiu ce vrem. Ori ei ştiu ceea ce vrem", a comentat Andrea Leadsom, scoţând în prim-plan necesitatea de a rezolva "problema backstop-ului"."Toată această agitaţie este o furtună într-un pahar cu apă", a minimalizat la rândul lui Steve Baker, membru al grupului deputaţilor conservatori eurosceptici European Research Group (ERG), într-o declaraţie pentru BBC."Ne-ar plăcea să ajungem la un acord", a adăugat el, avertizând totuşi că dacă acordul de divorţ va fi în cele din urmă votat cu sprijinul opoziţiei laburiste "guvernul se va prăbuşi".Liderii europeni au văzut în votul de joi o nouă ilustrare a indeciziei britanice, scrie agerpres.ro Votul "ne-a reamintit încă o dată că Camera Comunelor nu ştie exact ce vrea", a declarat la Dublin ministrul irlandez de externe, Simon Coveney. "Nu pare să existe acolo o majoritate de deputaţi care reclamă o soluţie specifică", a adăugat el.Theresa May încearcă să obţină de la UE modificări ale acordului de retragere, în principal asupra "backstop"-ului. Bruxellesul se arată însă inflexibil şi preciza miercuri că aşteaptă de la Londra "propuneri concrete şi realiste pentru a ieşi din impas".Theresa May se va deplasa la Bruxelles "în zilele următoare", afirmă Andrea Leadsom, după ce a avut convorbiri în această săptămână cu cancelarul german Angela Merkel şi cu preşedintele francez Emmanuel Macron.Ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, se va întâlni luni cu negociatorul şef al UE, Michel Barnier, care va avea o întrevedere marţi şi cu şeful opoziţiei britanice, laburistul Jeremy Corbyn.