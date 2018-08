Guvernul alocă 10 milioane de lei pentru expertizarea și evaluarea politicilor publice

Politicile promovate de Guvern vor fi expertizate de societatea civilă. Pentru asta Cabinetul de miniștri a alocat astăzi 10 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru evaluarea și monitorizarea documentelor de politici publice elaborate de ministere și instituțiile statului.

"Am declarat încă de la începutul acestui an că și Guvernul va avea mijloace financiare pentru a oferi ONG-urilor, societății civile pentru expertiză si monitorizarea politicilor pe care le face Guvernul. Acum am identificat această posibilitate să acordăm 10 milioane de lei Cancelariei de Stat, care se va ocupa nemijlocit de acest lucru", a spus, în context, premierul Pavel Filip. Prim-ministrul a menționat că pe viitor vor mai fi identificate și alocate resurse financiare în acest scop.