Guvernul a revenit la lucru, cu toţi miniştrii în funcţie deplină pâna la validarea mandatelor noilor deputaţi. Despre acest lucru a anunţat premierul Pavel Filip în cadrul şedinţei săptămânale.

De asemenea, oficialul a vorbit şi despre demararea alegerilor parlamentare. Pavel Filp a evidenţiat faptul că alegerile au fost libere și corecte, cu mici abateri nesemnificative.

"Am trecut de alegerile parlamentare. Acest exercițiu a fost încheiat. Am insistat în toată această perioadă ca aceste alegeri să se desfășoare liber și corect și nu în zadar am inistat și am invitat un număr mare de observatori, vorbesc de observatori internaționali, dar și observatori din interiorul țării.

Am luat toate măsurile ca acest alegeri să se desfășoare liber și corect. Și atunci când am avut discuțiile cu CEC și am ajuns la concluzia ca să punem și camere de luat vederi.

M-am bucurat enorm văzând raportele celor de la OSCE, că alegerile au fost libere și corecte, desigur cu deficiențe neînsemnate, care nu pot influența rezultatul acestor alegeri.

Și votul din diasporă a fost cu mai puține probleme, cel puțin nu am auzit ca la secțiile de votare din străinătate să fi fost înregistrate deficiențe majore.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați și s-au asigurat ca aceste alegeri să fie petrecute într-un mod corect și profesionist. Vreau să mulțumesc și celor care au fost în această celulă pentru asigurarea bunei desfășurări a scrutinului, chiar dacă nu a fost nevoie să se intervină, dar am insistat foarte mult să avem și această entitate pe acestă perioadă a zilei de vot.

Vreau să mulțumesc cetățenilor, celor care au participat la acest scrutin. Cetățenii sunt cei care le pasă și se implică.

De astăzi revin la locul de lucru miniștrii. Până la confirmarea legalității alegerilor și validarea mandatelor noilor deputați, Guvernul este funcțional și are depline puteri.

Ulterior, după validare, până la formarea unui nou executiv, vom avea un guvern în exercițiu. Stimați colegi, muncim în continuare", a spus premierul Pavel Filip.