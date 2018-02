Guvernul a premiat primarii şi consilierii din Criuleni pentru activitatea din ultimele decenii

Peste 20 de primari, viceprimari, consilieri, dar şi foşti şi actuali preşedinţi de raion din Criuleni au primit diplome din partea Cancelariei de Stat. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a consolida echipa şi pentru a le mulţumi funcţionarilor pentru activitatea din ultimele decenii.

Ion Crucovici a fost preşedintele raionului Criuleni în perioada 1974-1980. El este în administraţia publică locală de 50 de ani. Vineri acesta a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani, fapt pentru care a fost felicitat de colegi.



"În raion la noi aşa ceva până când nu s-a făcut, cred că e un lucru bun şi trebuie de înmulţit lucrurile bune. Au fost succese, au fost şi neajunsuri, s-au făcut multe, dar se putea de făcut mai multe ", a spus ex-preşedinte al raionului Criuleni, Ion Crucovici.



Iar Ion Semeniuc a fost apreciat pentru rezultatele obţinute în cei peste 40 de activitate. Consilierul se poate mândri acum cu 10 mandate consecutive.



"Este foarte plăcut că oamenii m-au ales, mi-au acordat încredere. Am format o echipă foarte bună în ultimul timp. Specialiştii care sunt acum în raion dau speranţe pentru un viitor mai bun", a spus consilierul raional, Criuleni, Ion Semeniuc.



Şi patru primari din raion au primit diplome de gradul întâi din partea Guvernului.



"Diplomă de gradul întâi din partea prim-ministrului Pavel Filip se oferă domnului Vasile Gârbea, primar al comunei Paşcani. Felicitări."



"Eu văd că lucrurile se schimbă spre bine şi susţin echipa Guvernului, susţin preşedintele raionului şi totdeauna menţionez că numai într-o bună înţelegere, într-o echipă puternică, în unitate, trebuie să muncim să scoatem ţărişoara din greutăţile care sunt acum", a spus primarul satului Măgdăceşti, Liuba Cojocaru.



"Diploma care a fost înmânată astăzi, pe care am primit-o din partea Cancelariei de Stat, nu este numai meritul meu, dar este meritul întregului colectiv", a spus primarul comunei Hruşova, Criuleni, Parascovia Cotovici.



"Noi am găsit cu primarii formula de comunicare. Atunci când ei vin la mine cu o solicitare de acordare a unui sprijin financiar, eu întreb dacă asta e cea mai stringentă problemă din localitate. Chiar avem o comunicare foarte, foarte bună cu toţi 25 de primari", a spus preşedintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac.



Evenimentul a avut loc cu ocazia Zilei Autonomiei Locale, marcată la întâi februarie. Aceasta a fost instituită în Moldova în 2012 printr-o hotărâre de Guvern.