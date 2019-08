GUVERNUL A DECIS: Cei care muncesc legal, ca să câștige mai mult, VOR PLĂTI IMPOZITE MAI MARI

Guvernul a avizat proiectul de lege care vine să taie din facilitățile fiscale, document criticat dur de experţi şi mediul de afaceri. Este vorba, în special, despre majorarea taxei pentru hoteluri şi restaurante până la 20 la sută, dar şi despre impozitarea tichetelor de masă. De altfel, în cazul tichetelor, Ministerul Finanţelor a decis să accepte un compromis în urma presiunii din partea antreprenorilor şi să nu le anuleze, aşa cum intenţiona iniţial.

Ministrul Finanţelor a precizat că a renunţat la ideea de a anula tichetele de masă, în valoare de 45 de lei și care reprezintă un supliment la salariu, în urma mai multor consultări cu reprezentanţii companiilor care au intrat pe piaţa tichetelor de masă.



"Compromisul care am căzut de acord să-l facem este să lăsăm în vigoare scutirile pentru impozitul pe venit şi pentru asigurările medicale, dar să introducem contribuţiile sociale. Contribuţiile sociale 18% de angajator şi 6% angajatul.", a declarat Natalia Gavrilița, ministrul Finanțelor.



O altă măsură prezentată în cadrul şedinţei de Guvern şi care a fost dur criticată în ultima perioadă ţine de majorarea taxei pentru domeniul HoReCa.



"Am făcut o analiză pe 480 de agenți economici și am văzut că din cauza că unii din ei procură cu TVA 20%, dar vând cu TVA 10%, ei au trecere în cont și aceasta înseamnă că deși noi nu avem un mecanism prin care statul le restituie această sumă, dar este o datorie a statului pentru aceste întreprinderi și de când a fost redusă cota TVA, datoriile statului au crescut pentru acești agenți economici.", a spus Natalia Gavrilița, ministrul Finanțelor.



Potrivit documentului avizat de executiv, se propune şi eliminarea scutirii personale pentru cei care au venituri mai mari de 360 de mii de lei anual. Chiar dacă ministrul Finanțelor recunoaște că numărul celor care declară aceste venituri nu este atât de mare, totuși ea insistă pe impozitarea acestora.



"Vor plăti cu 240 de lei mai mult pe lună impozite. Aceasta este o măsură menită să aducă progresivitate în sistemul nostru de impozitare după principiul cel care are venit mai mare, plătește mai mult. Noi nu avem chiar atât de multe persoane care au venituri atât de mari, deci acest impact estimat este de 14 milioane de lei.", a menționat Natalia Gavrilița, ministrul Finanțelor.



De asemena, actuala guvernare propune impozitarea coletelor a căror valoare nu este mai mare de 200 de euro şi care nu au un caracter comercial.



"Când nu sunt impozitate aceste colete, de fapt se creează o concurență neloială pe piața internă. Aceste colete vin ca o impozitare neimpozitată.", a zis Natalia Gavrilița, ministrul Finanțelor.



De asemena, documentul mai prevede că de anul viitor, taxa pentru poluarea mediului va creşte. În cazul plasticului majorarea va constitui 50 la sută. Potrivit ministrului Gavriliţa toate aceste măsuri reprezintă rezultatul negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional şi ar urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2020.