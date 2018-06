Guvernul a dat undă verde modificărilor la Codul Penal, astfel, tortura animalelor va fi pedepsită cu închisoarea

Tortura sau uciderea animalelor va fi pedepsită mai dur. Guvernul a dat undă verde modificărilor la Codul Penal, care prevăd pedepse cu închisoarea pentru aceste fapte. Iubitorii de animale cred că astfel va fi descurajată cruzimea faţă de necuvântătoare.



Animale schilodite sau malnutrite. Este peisajul dezolant de la adăpostul de câini din satul Cebanovca, Anenii Noi. În fiecare săptămână, aici ajung animale care au fost torturate sau accidentate.



" Bona a ajuns la noi în azil din Chişinău. El a fost lovit de o maşină. Din câte ştim, a stat rănit pe marginea drumului două zile până când a fost observat de un om bun. Când l-am dus la radiografie am identificat şi un glonţ mai vechi. "



Acum, Bona este perfect sănătos, însă, cu astfel de istorii ca ale lui, adăpostul este plin.



"La Angela este perturbat sistemul nervos. Ea a trăit într-o familie social-vulnerabilă, iar una dintre distracţiile lor era să pună câinele într-un sac şi să-l bată cu bâtele."



Acum, cei care aplică rele tratamente animalelor riscă un an de închisoare şi o amendă de până la 67 de mii de lei.



" Pentru a se învăţa minte, un an este puţin. Îţi iei un câine şi o pisică, îi ţii o lună şi pe urmă îi arunci? Ar trebui să fie pedepsiţi cu până la 10 ani de închisoare. "



" Sunt aşa de frumoşi şi buni, pentru ce să-i batem. Trebuie să-i mângâiem. "



Pentru a intra în vigoare noile modificări ale Codului Penal, acestea trebuie să treacă şi de votul deputaţilor. În prezent, cruzimea faţă de animale este sancționată doar cu o amendă de 3.600 de lei. De la începutul acestui an, 31 de persoane au fost pedepsite pentru tortura animalelor.