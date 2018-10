Guvernul a aprobat bugetul pentru Autoritatea Aeronautică Civilă. Despre acest lucru a anunțat premierul Pavel Filip în cadrul ședinței de astăzi.

Potrivit oficialului, a fost identificat un excedent bugetar de 40 de milioane de lei.

"Aprobarea bugetului pentru autoritatea aeronautică civilă. Am rugat luni să se clarifice cancelaria în acest subiect şi s-a clarificat.

Vreau să vă spun că s-a identificat un excedent bugetar de 40 de milioane de lei. Este vorba de atitudine și de menagement. Eu cred că cei care nu pot gestiona corect o instituție nu le este locul în fruntea acelei instituții.

Iată cum se găsesc banii, așa cum am găsit la FISC când am făcut reformele necesare, așa cum am găsit la vamă.

Bani sunt prin instituții, trebuie să avem o atitudine grijuluie, dar nu să încercăm să ne umflăm bugetele în asa mod încât apoi să inventăm diferite posibilități pentru a cheltui banii pe parcursul anilor", a spus premierul Pavel Filip.