Guvernarea nu are de gând să renegocieze acordul cu FMI. Ministrul Finanţelor declară că nu există o masă critică în societate

Guvernarea nu are de gând să renegocieze acordul cu Fondul Monetar Internaţional. Ministrul Finanţelor declară că nu există o masă critică în sociatate şi că valul de nemulţumiri a fost provocat de televiziunea Prime TV.

Asta deşi dublarea TVA pentru localuri şi hoteluri, precum şi anularea tichetelor de masă a fost criticată atât de experţi şi organizaţii neguvernamentale, cât şi de oamenii de afaceri care vr avea de suferit direct de pe urma înăspririi politicii fiscale.

"Măsurile fiscale care au fost agreate, în cadrul memorandumului cu FMI, afectează segmente înguste. Nu putem vorbi despre un val general. Poate putem vorbi despre un val general pe care l-a stârnit televiziunea dumneavoastră, dar nu un val general", a declarat Natalia Gavriliţă ministrul Finanţelor.

Ceea ce a deranjat ministurl finanţelor este faptul că postul nostru de televiziune a fost şi rămâne o platformă pentru toate părţile vizate de înăsprirea politicii fiscale, condiţionate de FMI în schimbul împrumutului de 46,5 milione de dolari.

Cel mai mult s-a discutat despre majorarea TVA dela 10 la 20 de procente în domeniul HoReCa.

"În România spre exemplu este 5 % mai scăzută de două ori decât la noi. Iar la noi acum se propune a ridica care este logica nu ştiu", a declarat Dumitru Cebotarescu, patron de restaurante.

"Acum, reîntoarcerea la 20 de procente, vreau să înţelegeţi că nu este doar vorba de 10 procente care noi o să fim nevoiţi să le adăugăm la preţul produselor, pentru că noi mai vorbim şi de alte majorări".



"Dacă Moldova are scopul de a dezvolta turismul, piaţa trebuie să rămână una competitivă, astfel încât ţara să devină mai atractivă pentru business, pentru turism. Cred că ar fi mai bine să rămânem la taxa de 10 la sută şi să nu ne întoarcem la cea de 20, pentru că acest lucru va afecta preţul final propus turiştilor".



Cât priveşte decizia Ministerului Finanţelor de a impozita tichetele de masă, aceasta a provocat şi indignarea investitorilor străini. Camera de Comerț și Industrie Franța - Moldova a trimis şi o scrisoare premierului Maia Sandu, prin care au solicitat să fie consultaţi şi investitorii înainte de a lua o decizie finală.



Un fost viceministru al finanţelor afirmă că unica soluţie este renegocierea acordului de finanţare cu FMI. Iurie Cicibaba afirmă că este gata să-i cumpere şi un bilet până la Washington pentru ministrul Finanţelor.



"Cu suportul nostru, al tuturor. Putem să acumulăm bani pentru biletul dvs la Washington şi să staţi acolo şi să renegociaţi aceste două puncte importante. Eu am experienţa aceasta."



Guvernarea a motivat iniţiat majorarea anumitor taxe şi impozite, motivând că are nevoie de bani pentru salariile bugetarilor. Mai târziu, însă, a recunoscut că înăsprirea politicii fiscale este sugerată de FMI în schimbul împrumutului de 46.5 milioane de dolari.