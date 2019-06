Gustoasă şi ecologică. Zece gospodine au copt pâine în cuptorul cu lemne în inima Codrilor

Tradiţia de coacere a pâinii în cuptorul cu lemne a reînviat astăzi în inima Codrilor. Zece gospodine din mai multe raioane şi-au dat întâlnire într-o pensiune unde au descoperit secretele pregătirii unei pâini sută la sută ecologice.

Cel mai important ingredient a fost maiaua, o alternativă sănătoasă şi naturală a drojdiei din care sunt fabricate cele mai multe produse de panificaţie din comerţ.



Svetlana Zdrobău coace pâine din maia de un an şi jumătate. Procesul de pregătire este unul de durată.



"Este nevoie să o fermenteze minim 12 ore. Maiaua o pregătim şi lăsăm prefermentul, îl lăsăm peste noapte, 12 ore. A doua zi dimineaţă frământăm şi o punem la frigider pentru 12 ore, după care o scoatem, o coacem şi este bine să o servim a doua zi", a explicat femeia.



Participantele la atelier au fost încântate de experienţă:



"Aflăm multe lucruri noi care în viaţa de zi cu zi se uită, tot ce este mai sfânt şi ce este mai natural, dar tendinţele şi plăcerea sufletească totdeauna duce la dorul bunicilor şi la pâinea coaptă la vatră".



"Am mai încercat acasă să coc pâine, pentru că încercăm cu familia să mâncăm mai natural, mai sănătos, mai bio şi nu mi s-a primit".



Taxa de participare a fost de 500 de lei, iar organizatorii au pus la dispoziţia gospodinelor toate ingredientele.



"Ne străduim să facem de fiecare dată pâine cu seminţe, de diferite tipuri. La prima ediţie am făcut cu seminţe de cânepă, anul acesta şi de data aceasta facem seminţe de susan şi seminţe de in, data viitoare vedem ce inspiraţie avem", a precizat Cristina Evtodi, organizator.



Înainte de a fi pus pe vatră, aluatul a fost aranjat pe frunze de hrean.



După aproximativ o oră, pâinea a fost scoasă din cuptor şi oferită participantelor.