Gură de aer pentru sportivii moldoveni! Ce fac aceștia pe timp de carantină

Asemenea dispoziţie a emis Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Totodată, sportivii trebuie să respecte normele pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, să deţină asupra lor actul de identitate și un certificat ce le confirmă apartenența la lot."Mai întâi de toate, vom alerga şi cât de cât să revenim la forma care a fost mai înainte. Sunt împlinită pe jumătate, deoarece nu putem să ne antrenăm în sălile de sport, pe saltea nu mă pot antrena, dar este un plus că putem să ieşim afară", a spus Anastasia Nichita.Şi atleta Zalina Petrivska a aşteptat mult pentru a putea reîncepe pregătirea în aer liber. Sportiva, care concurează în proba de aruncarea ciocanului, a stat în izolare mai bine de 5 săptămâni, iar această perioadă a fost una foarte dificilă pentru ea."Este o veste foarte îmbucurătoare. Totuşi, pregătirea către Jocurile Olimpice nu s-a stopat, deşi au fost amânate pentru anul viitor. Oricum suntem în pregătire. Evident a fost foarte greu să te antrenezi în apartament, pentru că nu poţi să reuşeşti tot ce ţi-ai pus în plan", a zis Zalina Petrivska."Oricând am avut posibilitatea, am mers la antrenament, când nu a fost posibil, am stat acasă. Ne pregătim afară şi procesul de antrenament are o importanţă covârșitoare pentru noi. Arcul meu are o greutate nu de două, ci de 18 kilograme. Dacă nu m-aş fi antrenat defel, acum nici măcar nu aş fi putut să-l întind", a zis Alexandra Mîrca.Pandemia de coronavirus a anulat şi a suspendat mai multe competiţii majore din lumea sportului de performanță, programate pentru primăvara și vara acestui an.