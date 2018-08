Gunoiul din Bălți va fi evacuat în scurt timp. Poligonul de depozitare a deșeurilor a fost naționalizat

Oraşul Bălţi continue să fie sufocat de gunoi. Pe platformele de acumulare din oraș zac sute de tone de deşeuri, care nu au mai fost golite de mai bine de o săptămână.



"De-acum au apărut șoricei. Mâine poimâine poate să înceapă să zboare și guzganii. De acuma sunt viermi. Miros teribil, care-i imposibil de stat aicea. Și nu pot rezolva absolut nimic."



" Eu lucrez de vreo trei ani de zile aici, da uitați-vă, ca anul acesta nu a fost așa ceva. O mai fost înainte de Anul Nou, da acum, chiar ieri am strâns, iată de aici, până încoace erau viermi, i-am ridicat mai sus și am făcut curat. Niște acid am mai turnat pe aici, așa, ca să nu fugă chiar și pe scări."



" Cum nu ne poate deranja grămada de gunoi chiar de la intrarea în bloc, unde aici avem copii. Se evaporă lichidul. Acest miros este oribil. Mi se pare că ne intoxicăm de la asta. Ecologia este afectată complet. Cred că oamenii nu mai au speranță în nimic. "



Primarul de Bălți, Nicolai Grigorișin a cerut de mai multe ori ajutorul Guvernului în soluționarea crizei deșeurilor. Asta pentru că autoritățile locale și agentul economic, care a gestionat poligonul, nu au reușit să găsească un compromis.



" Poligonul a fost dat în gestiunea comunelor Biliceni și Țambula. Guvernul trebuie să aloce din bugetul de stat, bani care vor fi transferați acestor primării. Acestea, la rândul lor, ar trebui să transfere banii agentului economic, recompensând astfel venitul pierdut", a declarat Nicolai Grigorișin, primar de Bălți.



Administratorul poligonului, Dumitru Rusnac, a refuzat să ofere un comentariu vizavi de decizia Guvernului.



Pentru a rezolva problema, terenurile unde acum este depozitat gunoiul din Bălţi, a fost naţionalizate şi vor trece în proprietatea publică a satului Ţambula, din raionul Sângerei. Decizia a fost luată de Guvern.



Criza a apărut în decembrie 2017, după ce autoritățile locale au decis să suspende contractul cu firma care se ocupa de salubrizarea orașului. Autoritățile au pasat această responsabilitate Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți, care însă nu face față volumului de lucrări.



Guvernul s-a implicat atunci şi oraşul a fost curăţat de gunoaie în trei zile. Zeci de muncitori din Chișinău și carabinieri au adunat împreună cu angajații întreprinderilor comunale din Bălţi peste 1.000 de metri cubi de gunoi.