Gunnar Solskjaer DEMIS de Manchester United. Ce i-a determinat pe șefii clubului să ia această decizie

Michael Carrick va prelua echipa în următoarele zile, în timp ce conducerea clubului va căuta un antrenor interimar, care va activa până la sfârșitul sezonului actual.Solskjaer i-a pregătit pe „diavolii roșii” din decembrie 2018, în rol de interimar, iar în martie 2019 a fost numit antrenor principal. El a adunat 168 de meciuri pe banca tehnică a lui Manchester United. Cele mai bune rezultate sub comanda norvegianului, echipa le-a obținut în sezonul trecut, atunci când s-a clasat pe locul doi în campionatul Angliei și a ajuns până în finala Ligii Europei, fiind învinsă de Villarreal la penalty-uri.În ediția curentă a Premier League, "diavolii roșii" au acumulat 17 puncte în 12 etape. Manchester United a suferit cinci înfrângeri, printre care un 0-5 cu FC Liverpool și 0-2 cu Manchester City, meciuri disputate pe "Old Trafford".În Liga Campionilor, echipa are 7 puncte acumulate în patru partide și va juca următorul meci marți, în deplasare, cu Villarreal.