Guillermo del Toro va realiza un remake al filmului de animaţie Pinocchio

Guillermo del Toro va scrie, va produce şi va regiza pentru platforma Netflix un remake al filmului de animaţie Pinocchio, sub formă de "comedie muzicală" punând în scenă marionete, scrie agerpres.ro.



Adaptare a celebrului basm, popularizat de Disney în 1940, va fi primul film de animaţie al regizorului mexican Guillermo del Toro, al cărui lungmetraj, "The Shape of Water", a câştigat patru premii Oscar la ediţia de anul acesta.

"Nicio formă de artă nu m-a influenţat mai mult ca animaţie, iar Pinocchio este personajul de care mă simt cel mai strâns legat", a asigurat Guillermo del Toro, într-un comunicat difuzat de Netflix.



"În povestea noastră, Pinocchio este un suflet inocent, neglijat de tatăl său care se pierde într-o lume pe care nu o poate înţelege. El porneşte într-o călătorie extraordinară care îl va face să-l înţeleagă pe tatăl său şi lumea reală. Am vrut dintotdeauna să fac acest film", a explicat el.



Guillermo del Toro a dorit să plaseze povestirea în Italia anilor 1930, o perioadă marcată de ascensiunea fascismului şi a dictaturii lui Mussolini.



Va fi primul film de animaţie realizat de Guillermo del Toro care are deja experienţă în acest gen cinematografic, având în vedere că a produs pentru studioul DreamWorks 'Motanul încălţat', sau 'Kung Fu Panda 3' şi a creat recent pentru Netflix serialul 'Trollhunters'.