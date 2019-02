Gucci RETRAGE din vânzare puloverul scandalos cu guler şi buze, care se trăgea până la mijloc de faţă

Brandul de lux Gucci, a oprit de la vânzare un pulover care a devenit viral pe rețelele de socializare.

Puloverul acoperea atât gâtul, cât și buzele, având o tăietură roșie în jurul buzelor.

Puloverul se vindea cu aproximativ 900 de dolari înainte să fie retras.

Compania italiană a declarat că își cere scuze pentru oamenii care s-au simțit ofensați

So @gucci puts out a sweater that looks like blackface......

On Black History Month....

And then issues an apology because they didn't know that blackface images are racist.



