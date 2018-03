Grupul Renault pregăteşte un nou Duster. Versiunea va fi mult mai scumpă şi rafinată

Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster "premium", o versiune mai scumpă şi mai rafinată, care ar putea fi lansat pe piaţa din Europa Occidentală în jurul anului 2020, urmând ca între timp o versiune diferită să fie lansată în Asia la finele lui 2019, informează săptămânalul francez Challenges, scrie agerpres.ro.



"Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeaşi talie dar poziţionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-preşedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma să fie mai rafinat şi puţin mai scump, urmând a fi dezvăluit la salonul auto de la Moscova, la finele lunii august. Noul SUV va fi pus în vânzare la începutul lui 2019 în Rusia, unde va fi şi produs acest model "premium". Grupul Renault-Nissan-Mitsubishi deţine mai multe uzine în Rusia iar alianţa este de asemenea acţionar majoritar la grupul Avtovaz ( producătorul Lada) din 2014.



O premieră pentru Dacia, ale cărui modele sunt vândute sub sigla Renault în afara Europei dar şi în Rusia, este că acest Duster "premium" va fi comercializat şi în China şi în Coreea de Sud undeva între finalul lui 2019 şi începutul lui 2020. Însă nu va fi vorba de exact acelaşi vehicul. Chiar dacă modelele asiatice vor avea exact aceiaşi caroserie, ele vor fi bazate totuşi pe o platformă mai modernă şi mai elaborată.

Bruno Ancelin susţine că modelele asiatice nu vor fi bazate pe platforma Logan din 2004, la fel ca toate modelele Dacia, ci pe cea a viitorului Renault Clio, care va fi prezentat la salonul auto de la Paris din luna septembrie.



Dacă acest vehicul va fi lansat vreodată în Europa va fi sub marca Dacia şi nu înainte de 2020, a indicat un responsabil de la Renault. Ideea este să nu concureze cu modelele SUV marca Renault precum Kadjar.



Cu un număr de aproximativ 300.000 de unităţi pe an, această versiune "premium" a SUV-ului Duster ar urma să permită mărcii low-cost să îşi atingă obiectivul de a vinde două milioane de unităţi pe an în 2022, cu 500.000 de unităţi mai mult decât în 2017.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.