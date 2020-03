Grupul PRO MOLDOVA a propus o serie de măsuri în contextul crizei provocate de noul coronavirus

Cel puţin asta propune grupul parlamentar PRO MOLDOVA, care a înaintat un proiect de lege cu măsuri social-economice, în contextul crizei provocate de noul coronavirus.Totodată, părinții care stau acasă ar urma să primească lunar 75 la sută din salariu. Deputaţii propun şi un set de măsuri pentru agenţii economici."Cei care au fost obligaţi să-şi sisteze activităţile, să fie exoneraţi de la plata impozitelor pentru venit pentru anul 2020. Prin lege, să fie suspendat calculul şi plata oricăror rate de credit în această perioadă de către întreprinderile şi persoanele, afectate de acele măsuri, impuse de către stat", a menționat Vladimir Cebotari, deputat al grupului PRO MOLDOVA."Împotrivă epidemiei nu o să lupţi cu blindate cu mitraliere pe stradă. Mă adresez preşedintelui Republicii Moldova, care se pare deja este multifuncţional, este deja şi medicul-şef al ţării, şi comandatul suprem al armatei care a scos mitraliere împotriva virusului, noi am aşteptat la măsuri economice şi sociale", a declarat Andrian Candu, preşedintele grupului PRO MOLDOVA."E clar că o structură politică încearcă să facă capital politic. Vizavi de plafonarea salariilor, probabil, poate fi examinată, dar mă întreb, dacă este corect să reduci să plafonezi salariile demnitarilor publici atunci când ei trebuie să lucreze considerabil mai mult", a precizat Dragancea."Propunerile lor repetă iniţiativele noastre, care noi demult am înregistrat, cu excepţia acestor idei, după mine, mai mult populiste privind micşorarea salariilor, poate genera corupţia. Pentru mine personal nu este nicio problemă, am economii", a spus Alexandru Slusari.De asemenea, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Carmena Sterpu, a declarat că şeful statului nu comentează declarațiile formațiunilor politice.