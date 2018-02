Grupul "Prietenii Moldovei" încurajează ţara noastră să continue programul de reforme

În ajunul discuţiilor din cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe, grupul "Prietenii Moldovei" a încurajat ţara noastră să continue reformele în baza Acordului de Asociere la UE. La reuniunea grupului din care fac parte miniştrii de externe din statele membre ale UE şi reprezentanţi ai instituţiilor europene, a participat ministrul de externe Tudor Ulianovshi.

Şeful diplomaţiei moldovene i-a informat pe omologii lui despre evoluţiile reformelor în domeniile justiţiei, combaterii corupţiei, mass-media şi consolidarea sectorului financiar-bancar.

Tudor Ulianovschi a confirmat hotărârea autorităţilor moldovene de a menţine ritmul sporit de implementare a Acordului de Asociere la UE. El a prezentat şi recentele progrese în realizarea condiţionalităţilor legate de asistenţa macro-financiară.

Miniştrii de Externe din UE au subliniat utilitatea discuţiei cu omologul lor moldovean.

Ministrul bulgar de externe, Ekaterina Zaharieva, a transmis pe twitter că Moldova trebuie susţinută pentru ca indiferent cine va forma guvernul în urma alegerilor din toamnă să continue reformele şi să le facă ireversibile.

We have to encourage #Moldova so that whoever forms the government after the elections the reforms should continue and be irreversible. @Tudor_Moldova pic.twitter.com/Oj6VRHtdzX

Şi şeful diplomaţiei din Slovacia a transmis un mesaj de susţinere pe twitter.

A challenging year ahead for Moldova. We stand by you – the #EU has been offering a lot: like the EaP “20 deliverables for 2020”. It is all about sticking to reforms and values. Friends of Moldova breakfast w/ FM Ulianovschi @Tudor_Moldova ahead of #FAC in Brussels pic.twitter.com/LJYlTr0wXA