Grupul german Volkswagen ar putea produce vehicule autonome la fabricile Ford din Turcia

scrie agerpres.ro. Tranzacţia prin care vehiculele Volkswagen vor fi produse la uzinele Ford care fabrică modelele Ford Transit este aproape sigură. Investiţiile nu ar trebui să reprezinte o decizie politică. "Această investiţie nu ar trebui să ajungă în Bulgaria, care nu are forţă de muncă calificată, şi nici în România, din cauza infrastructurii deficitare. Turcia este locul ideal, cel mai economicos loc", a afirmat Alper Kanca.Studiile arată că germanii care fac afaceri în Turcia au o percepţie pozitivă privind ţara şi se aşteaptă ca relaţiile şi volumul comercial dintre cele două state să se îmbunătăţească şi mai mult, a adăugat şeful TAYSAD.Acesta susţine că un acord între Volkswagen şi Ford "ar schimba multe lucruri, în special percepţia multor cetăţeni germani. De asemenea, Guvernul Turciei trebuie să acorde subvenţii speciale. Opinia publică trebuie să fie sensibilă la acest subiect. Trebuie să aducem o fabrică germană de automobile în Turcia"."Dacă această tranzacţie (între Volkswagen şi Ford) demarează, dacă depăşim prejudecăţile germanilor, atunci restul va veni uşor", a declarat Alper Kanca.În 18 noiembrie, şeful grupului Volkswagen AG, Herbert Diess, declara că producătorul auto caută un loc pentru o nouă fabrică multibrand în Europa de Est, cu 5.000 de angajaţi, a cărei producţie ar urma să înceapă după 2022.La noua unitate din Europa de Est, pentru care concurează România, Bulgaria şi Turcia, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq şi Seat Ateca, care în prezent sunt fabricate la Kvasiny (Cehia).Directorul general al Ford Otosan, Haydar Yenigün, a confirmat recent că Volkswagen şi Ford Motor negociază de ceva timp. Ca parte a parteneriatului, vehicule comerciale Crafter şi Transporter ale Volkswagen ar putea fi fabricate la fabricile Gölcük şi Yeniköy din Turcia, unde Ford produce modelele sale Transit şi Custom.VW ar urma să mute producţia a 150.000 - 180.000 vehicule comerciale pe an în Turcia.Înfiinţată în 1959, Ford Otosan este societate mixtă între Ford Motor şi cel mai mare conglomerat din Turcia, Koç Holding. Cele două companii deţin fiecare 41% din Otosan restul acţiunilor fiind tranzacţionate la Bursa de la Istanbul.De asemenea, Ford Otosan operează o fabrică de camioane şi motoare la Inönü, un centru de cercetare-dezvoltare (R&D) şi un centru de distribuţie a componentelor în Istanbul.Cele mai multe vehicule comerciale produse de Ford în Europa se fabrică în Turcia. În 2017, au fost produse aici 440.000 de vehicule şi 75.000 de motoare.Volkswagen şi Ford sunt presaţi să lanseze mai multe vehicule electrice în Europa, unde normele de poluare sunt înăsprite după scandalul Dieselgate, în care a fost implicat VW.Volkswagen şi Ford sunt deja parte a unui joint-venture, denumit IONITY, din care mai fac parte rivalii BMW şi Daimler, pentru a dezvolta o reţea de staţii de încărcare ultra-rapide în Europa. De asemenea, Ford a creat anul trecut o divizie separată, cu o valoare de 4 miliarde de dolari, care să regrupeze operaţiunile sale din domeniul vehiculelor autonome şi, totodată, a demarat căutarea de investitori externi pentru această divizie.Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România.