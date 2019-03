Grupul Apple ar putea anunţa pe 25 martie lansarea unui serviciu de streaming video

scrie agerpres.ro. Aşa cum procedează de obicei, Apple nu a dezvăluit nimic în plus legat de acest eveniment misterios ce va avea loc în Cupertino şi nu a comentat zvonurile care circulă de mai multe luni în mass-media americane în legătură cu acest anunţ mult aşteptat.Titlul evenimentului - "It's Show Time" - lasă totuşi să se înţeleagă că ar trebui să fie vorba despre anunţuri legate de conţinuturi.Potrivit presei, staruri precum actriţele Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon şi regizorul J.J. Abrams, ar putea fi prezente la eveniment.Dacă se va confirma, această lansare ar parafa dorinţa gigantului american de se remarca pe piaţa serviciilor de streaming video, un factor de creştere economică extrem de aşteptat, în contextul în care vânzările de iPhone-uri - de care grupul este extrem de dependent - au început să scadă.La sfârşitul lunii ianuarie, patronul companiei, Tim Cook, şi-a afirmat încă o dată ambiţiile pe care le are "în domeniul conţinuturilor originale", reamintind că a semnat un contract cu renumita realizatoare şi prezentatoare de televiziune americană Oprah Winfrey. "Sunt super încrezător şi vom avea mai multe lucruri să vă spunem puţin mai târziu", a adăugat el.Apple a intrat deja - însă destul de timid deocamdată - în domeniul producţiei video prin intermediul iTunes (platformă media ce redă fişiere audio şi video), Apple TV (ce permite accesul la platforme terţe) şi emisiunii de televiziune difuzate online "Carpool Karaoke".Etapa următoare pare logică în acest context: lansarea propriului serviciu de streaming, alimentat cu programe exclusive şi cu staruri pentru a atrage publicul. Printr-o astfel de platformă, Apple va concura în mod direct cu Netflix şi Amazon Prime.În plus faţă de domeniul video, Apple are în vedere o altă piaţă, presa, iar zvonurile lasă să se înţeleagă în ultima perioadă că Apple ar putea să anunţe o serie de noutăţi în acest domeniu, pe 25 martie.Compania americană propune deja un portal de presă, Apple News. Etapa următoare ar putea consta în lansarea unui serviciu pe bază de abonament, ce ar permite utilizatorilor să aibă acces la un număr nelimitat de conţinuturi. Însă acest proiect ar fi întâmpinat deja anumite dificultăţi, din cauza procentajelor de încasări cerute de Apple de la editorii de presă.