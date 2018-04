Gruparea jihadistă Statul Islamic dispune încă de fonduri considerabile, ceea ce îngrijorează experţii

, scrie agerpres.ro. Abou Bakr al-Baghdadi, ''califul'' autoproclamat al Statului Islamic, ar putea, de exemplu, să cumpere astăzi Air France, având în vedere valoarea de piaţă a acestei companii, notează sursa citată.Această bonitate a Statului Islamic îi nelinişteşte foarte mult pe experţii în lupta împotriva terorismului ce se reunesc miercuri şi joi la Paris pentru a discuta despre finanţarea terorismului internaţional şi modalităţile de a pune capăt acestui flagel. Căci Statul Islamic are mijloacele financiare pentru a se reorganiza şi a trece în clandestinitate, în pofida înfrângerilor militare majore în ultimii ani în Siria şi Irak, insuccese care l-au lipsit de principalele sale surse de venit.Aceste fonduri au fost acumulate în decurs de trei ani, Statul Islamic exploatând întreaga parte de nord a Irakului şi Siriei - un teritoriu bogat în petrol - ceea ce i-a adus aproximativ o sută de milioane de dolari pe an, dar mai ales produse agricole, cu 40% din producţia de cereale din Irak şi 80% din bumbacul sirian.Dar Statul Islamic a pus la punct o adevărată administraţie prin racket, cu un minister numit Ghanima (''pradă'', în limba arabă). Jihadiştii au confiscat pământurile de la creştini, şiiţi şi minoritarii yazidi, terenuri pe le-au dat cu chirie susţinătorilor lor. Timp de trei ani, aceasta le-a permis să obţinută venituri de peste un miliard şi jumătate de euro.Respectivul ''minister pentru pradă'' mai distribuie jihadiştilor străini maşini şi case confiscate. De exemplu, soţia unuia dintre autorii atentatului de la sala de concerte Bataclan din Paris a primit un apartament gratuit în Mosul, unde nu plătea nici apa, nici electricitatea, nici taxe.Totodată Statul Islamic percepea impozit la toate tranzacţiile locale: comerţ, transport şi chiar pentru acte de căsătorie şi certificate de naştere. Iar amenzile distribuite de tribunalele islamice şi poliţia moravurilor, Hisba (pentru barba prea scurtă, vălul islamic ce nu acoperă suficient sau fumatul în stradă), au adus un alt miliard în vistieria Statului Islamic.Or, banii trebuie investiţi. Timp de trei ani, aceste fonduri au fost investite de gruparea jihadistă prin interpuşi în afaceri perfect legale, cum ar fi crescătorii de crap în Irak, a dezvăluit marţi publicaţia Le Monde.Serviciile de informaţii occidentale au reperat de asemenea investiţii în Orientul Mijlociu, în particular, în Turcia, în birouri de schimb valutar, utilizate pentru a trimite bani imigranţilor ilegali prin sisteme de cartele preplătite sau portofele electronice sau prin toate noile servicii financiare care permit transferul anonim al fondurilor prin Internet, fapt ce complică în mod deosebit munca anchetatorilor.