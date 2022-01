Gruparea din Premier League, Watford, a găsit rapid înlocuitor antrenorului Claudio Ranieri. Cine va fi noul tehnician

Gruparea din Premier League, Watford, i-a găsit rapid înlocuitor antrenorului Claudio Ranieri. Clubul englez de fotbal a anunțat că noul tehnician va fi Roy Hodgson, fostul selecționer al Angliei.Acesta are 74 de ani și are o experiență bogată. Hodgson, a antrenat 16 echipe de club şi patru selecţionate de seniori în opt ţări pe parcursul carierei sale. El a activat ultima oară la Crystal Palace, despărţindu-se de clubul englez la finalul sezonului trecut.Acum, misiunea sa va fi aceea de a o salva de la retrogradare pe Watford, ocupanta penultimului loc în clasamentul Premier League. Roy Hogdson este al 15-lea antrenor al "viespilor" din ultimii 10 ani.Acesta va debuta pe banca tehnică a echipei pe 5 februarie, atunci când Watford are programat meci cu Burnley.