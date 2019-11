Gropile de pe drumurile din Capitală, reparate creativ. Oamenii au astupat un crater cu ramuri uscate

Gropile de pe drumurile din Capitală sunt reparate după metode din ce în ce mai creative. Oamenii au obosit să tot aştepte ajutorul autorităţilor locale şi marchează cu crengi craterele ca să atenționeze şoferii şi trecătorii despre pericolul din calea lor. De data aceasta, în curtea unor blocuri de pe bulevardul Traian o groapă adâncă de câţiva metri care s-a format lângă o gură de canalizare a fost astupată cu ramuri uscate.



''Eu am pus-o, că când vine după gunoi întotdeauna se formează gropi aici. Şi ca un copil să nu cadă jos, am pus aceasta. De mult aţi pus-o? Of de acum de o lună. Le repară, dar în zadar de foaie verde. ''



'' Îi tare demult creanga asta aici. Dar noaptea nu vă împiedicați? Noi, dar maşinile ele mai nimeresc cu roţile acolo. Asta nu-i de o zi de o săptămână, dar îi de ani. Acolo tot timpul se strică vin ung puţin şi pleacă şi iar din nou aceeaşi poveste. ''



''Ce să facem dacă altă soluţie nu avem. Nu mai ştim unde să sunăm şi pe cine să învinovăţim, de acum tăcem. ''



Am încercat să vorbim cu reprezentanţii întreprinderii municipale Regia Exdrupo, care este responsabilă de reparaţia drumurilor din oraş, pentru a afla când vor soluţiona problema locatarilor, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Pretorul sectorului Botanica spune însă că ştie de această situaţie şi promite că în următoarele zile groapa va fi astupată.



''Între blocul numărului 8 şi 10 a apărut o trăsătură, parte a unei ţevi de apă de la Apă Canal, eu ştiu de aceasta şi în următoarele zile va fi reparată. ''