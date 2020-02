GROPI UITATE DE AUTORITĂŢI. Mai multe străzi din Capitală sunt în stare dezastruoasă

Pe unde nu reparăm, pe acolo încercăm să..plombăm. Asta pare a fi formula de muncă a drumarilor din Chişinău, care şi în acest an au de lucru cu carul. Pentru acest an, în bugetul municipal sunt prevăzute 151 de milioane de lei pentru plombarea şi întreţinerea curentă a străzilor, însă, încă nu este clar pe ce tronsoane vor interveni drumarii. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, spune că este conştient de situaţia deplorabilă de pe drumurile din oraş şi va încerca să soluţioneze problema.

"În Capitală sunt mai multe străzi care se află într-o stare deplorabilă. Un exemplu este Dante Alighiere din sectorul Botanica, care este impracticabilă. Oamenii spun că nu-și amintesc când ultima dată drumarii au intervenit pe acest tronson. Așa că șoferilor, nu le rămâne decât să facă slalom printre gropile de pe carosabil."



Pe această stradă locuiesc sute de oameni, iar, în preajmă, în ultimii ani au fost construite mai multe blocuri noi.



"Foarte bune clădiri au construit, însă drumurile sunt groaznice, în general cum sunt în tot orașul. Totuși le-au făcut, dar reparația lasă de dorit. De mult trebuiau făcute."



"Ce bunătate poate să fie cu un drum cu care distrugi orice amortizaţie."



Printre gropi trebuie să meargă şi pietonii, pentru că nu este trotuar amenajat. Cel mai greu le este mamelor cu copii mici.



"În general, nu sunt drumuri, toate sunt stricate. Nimeni nu întreprinde nimic. Cândva le-au făcut, însă demult și doar puțină reparație, dar ca acum de stricate, niciodată nu au fost."



"Știți în ce situație sunt puse mămicele cu copii mici, cu cărucioarele. Cât de greu le este ca să meargă până la grădiniță sau până la școală. Este impracticabil drumul."



"Foarte rău. De multe ori spuneam că ne trebuie drum. Foarte greu. Copilul ieri a căzut chiar pe acest drum."



O altă stradă, aceleaşi probleme. Pe Barbu Lăutaru este aceeaşi situaţie. Oamenii din zonă ne-au spus că s-au adresat în repetate rânduri autorităţilor, însă fără succes.



"Nimeni nu mişcă niciun deget. Mai încolo oamenii au adunat bani şi au construit din contul lor, dar, al noi, aici, nu are cine. Asta nu este serios, pentru ce plătim impozite noi, şoferii, nu e niciun sens."



"Dacă ar face cineva, ar fi fost cumsecade. Vedeţi ce gropi. Uitaţi-vă mai jos, încolo şi o să vedeţi."



Primarul general al Capitalei spune că este conştient de starea dezastruoasă a drumurilor din Capitală, dar...



”Cu mare regret, am ajuns la o situaţie când drumurile din Chişinău sunt, probabil, cea mai mare problemă a Chişinăului. Aici, intervenţiile au fost făcute haotic şi necalitativ, mai mult decât atât, nu la volumul acelor lucrări care ar fi trebuit să fie, până în prezent”, a spus Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



Edilul a însă nu ne-a putut spune când şi cum va fi rezolvată această problemă.



”Sunt multe străzi şi multe probleme în municipiul Chişinău. O să le luăm de la capăt şi o să încercăm să le rezolvăm rând pe rând.”



Am încercat să luăm o reacţie la acest subiect şi de la şeful interimar al Direcţiei transport şi Căi de Comunicaţie. Lilian Copaci a refuzat să ne ofere un interviu, motivând că planul cu străzile care vor fi plombate în acest an încă nu a fost definitivat.