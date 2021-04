Gropi și șoferi nemulțumiți: Drumurile din țară vor fi reparate cu o lună întârziere

Drumurile noastre toate, se vor repara... la vară. În acest an, gropile din asfalt, care s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie, vor fi plombate cu o lună întârziere. Reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor dau vina pe birocrație și îndeamnă șoferii să fie răbdători şi vigilenţi.Conducătorii auto spun că starea şoselelor din ţară este mult mai gravă în acest an."Îs gropi numai, ce, nu vedeți? Gropi, gropi, gropi, gropi și numai gropi. Altceva.""Fac traseul Chișinău - Dănceni în fiecare zi, și e groaznic, catastrofă. Și tot așteptăm, poate se încălzește, se vor repara, dar nu înțeleg care e situația."Șoferii sunt indignați că s-au deteriorat și unele drumuri care au fost reparate relativ recent."După iarnă, aproape peste tot e nevoie de reparație. Se vede cât de "bine" au fost efectuate anterior lucrările."La rândul lor, autorităţile spun că drumurile sunt într-o stare deplorabilă din cauza vremii.ION DRUCEC, director adjunct al ASD:"Când ieșim dintr-o iarnă grea, drumurile trec mai multe faze de îngheț, dezgheț și astfel degradează mult mai tare."În acest an, procedura de organizare a licitațiilor a fost modificată, iar uzinele care produc asfalt sunt în proces de obținere a certificatelor de calitate după standarde europene. Astfel, lucrările nu vor putea fi demarate mai devreme de 20 mai.ION DRUCEC, director adjunct al ASD:"Ne cerem scuze de la utilizatorii de drumuri pentru incomodități."Am încercat să obținem un comentariu și de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii, însă ofițerul de presă al instituției, Veronica Tocarciuc, nu ne-a răspuns la telefon. În acest an, pentru reparația curentă și întreținerea periodică a drumurilor naționale, au fost alocați peste 650 de milioane de lei din bugetul de stat, cu aproape 170 de milioane mai puțin decât în 2020.