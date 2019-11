GROAZNIC. O femeie din Capitală, ATACATĂ de o haită de maidanezi în curtea blocului în care locuiește

Muşcată în plină stradă de o haită de maidanezi. Vorbim despre o femeie de 68 de ani din Capitală care a fost atacată de patru câini chiar în curtea blocului în care locuiește. Incidentul s-a produs ieri, ziua, în timp ce femeia a ieşit să îşi cumpere pâine de la magazin. Cei de la Regia Autosalubritate strâng din umeri și spun că nu au soluţii pentru maidanezii agresivi.

Femeia spune că nu-şi poate reveni din coşmarul prin care i-a fost dat să treacă.



"Eram cu geanta pe mână, doar cu altă scurtă, şi un câine a lătrat, a sărit la mine, după au mai venit trei. M-au dat jos. Eu am căzut, strigam, ei se repezeau. Am trecut printr-un coşmar", a povestit femeia.



Auzind strigătele de groază, unul dintre vecini i-a sărit în ajutor.



"Am avut noroc că a ieşit de aici un om, se ducea la lucru vecinul şi după a alergat un om de acolo din vale, şi m-a salvat. Nu pot să mă liniştesc. M-au muşcat de spate, m-au tăvălit. Am crescut patru copii şi am rămas singură, că s-au dus toţi ca să mă poată ajuta, dar au ajuns să mă mânânce câinii în Chişinău", a spus Agafia Popuşoi, victimă.



Acum, timp de o lună, femeia va trebui să urmeze un tratament antirabic: "A venit salvarea, a făcut acolo ceva, mi-au spălat rana, mi-au măsurat tensiunea, cardiograma".



Oamenii care trăiesc în casele din preajmă spun că maidanezii sunt foarte periculoşi, iar autorităţile nu fac nimic pentru a schimba situaţia:



"Merg şi muşcă oamenii, mie seara îmi e frică să merg prin curte, sinceră să fiu. Eu înconjor casa prin cealaltă parte. Ce să facem cu ei, eu nu ştiu, probabil trebuie sterilizaţi, dar iarăşi de la faptul că latră şi muşcă, asta nu îi ajută, în mod special copii se sperie".



"Îmi pare rău că se întâmplă aşa ceva, dar în orice caz dacă sar la copii şi la oameni şi poate rup haina, cred că e mai bine să îi strângem undeva, într-un azil".



"Trebuie să răspundă cineva de ei, pentru că într-adevăr îi foarte periculos pentru toţi, pentru toată lumea, şi pentru copii şi pentru maturi, că doar s-a auzit un caz".



Sunt şi dintre cei care consideră că pericolul real vine de la oameni, nu de la animalele fără adăpost:



"Câinii niciodată nu sunt agresivi. Oamenii sunt agresivi. Eu cred că oamenii trebuie să apere câinii, deoarece ei au aceleaşi drepturi la viaţă ca şi noi".



Autorităţile recunosc că situaţia le scapă de sub control.



"Prin sterilizare, agresivitatea nu se micşorează. Cu părere de rău la ziua de azi nu este nici un control sau schiţă pusă pe hârtie corectă ce am putea să facem. Unica ieşire din situaţie este ca să fie construit azil, ca să îi putem sustrage din oraş, şi să fie plasaţi în azil", a declarat Alexandru bajura, vicedirector la Întreprinderea Municipală Regia Autosalubritate.



Potrivit celor de la Autosalubritate, în Capitală sunt aproximativ 4.000 - 5.000 de câini fără stăpân.