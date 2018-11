GROAZA trăită de COPIII MUȘCAȚI DE CÂINELE din Strășeni: Când m-am uitat era tăvălit pe jos, îl muşca

Şase persoane, printre care patru copii au fost muşcaţi de un câine de rasă, care a fost lăsat fără supraveghere. S-a întâmplat ieri dimineaţă, în preajma liceului din oraşul Strășeni. Trecătorii care au fost martorii incidentului au alertat 112, iar poliţistul venit la faţa locului a împuşcat animalul, pentru a-l împiedica să se năpustească și asupra altor trecători. Pe acest caz a fost pornită o anchetă.

Cei patru copii de 12, 14, 15 şi respectiv 16 ani au fost atacaţi de patruped în timp se duceau la şcoală. Bunica unuia dintre minori spune că nepoțelul a încercat să se apere, dar s-a ales cu mușcături în diferite părţi ale corpului.



"Undeva trei muşcături grave pe picior şi una la mână. Nu era pentru intervenţie chirurgicală. El este într-o stare psihic, nu pot să vă redau. E ruptă haina de iarnă, sunt rupţi pantalonii. E grav. A început să se gândâie copilul. El a fost foarte tare speriat",a spus Natalia Popov, bunica unui copil atacat.

Potrivit martorilor incidentului, în timp ce copiii erau agresaţi, la faţa locului a venit şi stăpânul, care nu putea însă să-şi liniştească patrupedul.



"Veneam la lucru, întâmplător aud un strigăt. Când m-am uitat copilul era tăvălit de câine, îl muşca. Aşa de tare băieţelul striga. Foarte mult stăpânul, dacă era stăpânul nu ştiu dădea cu piciorul ca să îl distragă, dar câinele cred că mai tare se enerva", a zis Ana Boțolin, angajată a liceului.



Potrivit medicilor de la Spitalul din Străşeni starea copiilor e de gravitate medie.



"Starea copiilor era de gravitate medie, copii speriaţi cu nişte plăgi muşcate aşa până la un centimetru în regiunea coapsei, gambelor. Fac pansamente, urmează nişte antibiotice şi sunt la evidenţă la medicul rabiolog", a declarat Valeriu Munteanu, şeful secţiei chirurgie de la Spitalul din Străşeni.



De furia câinelui nu au scăpat şi alţi doi trecători. Una din victime este o doamnă de 63 de ani care s-a ales nu doar cu o muşcătură, ci şi cu braţul fracturat.



"M-am pornit la serviciu cu stăpâna mea de la gazdă. Când am ajuns lângă el m-a atacat întâi pe mine. Nu am leziuni sau fractură, dar pe stăpâna mea în partea superioară a piciorului are aşa ca palma mea o vânătaie de mare. De trei ori a muşcat-o, dar are doar o fractură", a zis Tatiana Soiuz, profesoară de limba engleză.

Cea de-a şasea victimă a câinelui este un bărbat, care s-a adresat medicilor, cu câteva muşcături pe mâini. Potrivit oamenilor legii, câinele de rasă Rottweiler, a fost observat în stradă fără botniţă. Ajuns la locul incidentului, poliţistul a folosit arma din dotare.



"Colegul meu a aplicat legea în strictă conformitatea cu prevederile legii 218 despre aplicarea şi folosirea armei. Pericolul era eminent", a declarat Alexandru Pînzari, şef IGP.



Nu am reuşit să vorbim cu stăpânul câinelui, dar acesta le-a declarat oamenilor legii că nu a observat când animalul a dispărut de acasă.



"Stăpânul animalului care locuieşte într-o rază de 1,5 km de la faţa locului. A motivat că nu cunoaşte că animalul nu era în volier", a spus Ghenadie Malic şeful inspectoratului de poliţie Străşeni. Va decide agentul de urmărire penală dacă va porni sau nu urmărirea penală", a menționat Ghenadie Malic, şeful inspectoratului de poliţie Străşeni.



Cazul a fost discutat şi la şedinţa guvernului, iar Pavel Filip a apreciat modul în care au intervenit oamenii legii. Totodată, premierul a cerut ministrului de interne să vină cu un proiect de lege care ar înăspri pedepsele pentru cei care nu îşi supraveghează corespunzător animalele de companie.

"Cred că trebuie de înăsprit puţin condiţiile pentru proprietari, dar şi de creştere poate până la urma urmei şi a amenzilor, dacă mulţi din ei nu înţeleg care este responsabilitatea şi pun în pericol sănătatea sau poate chiar şi viaţa copiilor sau a altor oameni", a declarat premierul Pavel Filip.



Pe acest caz a fost pornită o anchetă. În funcţie de leziunile suportate de victime, stăpânul animalului urmează să fie sancţionat, fie amendă ori muncă în folosul comunităţii.