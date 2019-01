GRIPA FACE VICTIME! Șase persoane au murit de la începutul sezonului rece

Numărul cazurilor de decesuri provocate de gripă a ajuns la şase. Informaţia a fost confirmată de şeful interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună. Au murit din cauza complicaţiilor cauzate de virus: patru femei şi doi bărbaţi, iar cea mai tânără victimă are 34 de ani. Aceasta s-a stins la două zile de la nașterea copilului.

Femeia, gravidă în luna a opta, a fost internată în stare gravă la Centrul Mamei şi Copilului, unde în data de 17 ianuarie a născut prin cezariană. Imediat după intervenţie starea mamei s-a înrăutăţit şi ea a fost transferată la Spitalul Clinic Republican. Medicii de la Institulul Mamei spun că vor convoca un consiliu, pentru a analiza care au fost cauzele complicațiilor iscate la pacientă și vor veni cu o explicație săptămâna viitoare. Deocamdată, nou-născutul rămâne internat la Institutul Mamei şi Copilului, iar la moment starea lui este satisfăcătoare.



”A fost la ventilație dirijată timp de șase zile, apoi a fost trecut la respirație de sine stătătoare numai cu presiune pentru a permite o respirație efectivă. Este cu dinamică pozitivă și va fi transferat la etapa a doua de îngrijire”, a declarat Larisa Crivceanscaia, șefa Secției Terapie Intensivă IMC.



Directorul Spitalului Clinic Republican, Anatol Ciubotaru, afirmă că pacienta a fost transferată de la Centrul Mamei și Copilul într-o stare extrem de gravă. Acesta mai spune că în urma nașterii prin cezariană, aceasta avea o hemoragie puternică, din cauza căreia pacienta nu a putut fi salvată.



”S-a decis că exterparea uterului este foarte masivă și bolnava n-o să reziste s-a făcut doar chiuretajul, după care s-a stabilizat puțin, dar nu pe mult timp. Procesul inflamator din plămâni continua să facă probleme”, a spus Anatol Ciubotaru, directorul SCR "Timofei Moşneaga".



De la începutul sezonului, la Spitalul Clinic Republican nouă persoane au ajuns cu gripă, dintre care trei au decedat din cauza complicațiilor apărute. Totuși, ceilalți au putut fi salvați. Zinaida Nacu era în a 37 săptămână de sarcină când a fost internată în spital cu gripă. Femeia povestește cu groază momentele prin care a trecut. Inițial, ea ajuns la Institutului Mamei și Copilului, unde a născut prin cezariană, după care a fost transferată la Spitalul Clinic Republican, unde aproape două săptămâni s-a aflat în reanimare.



”A început cu dureri în piept, cu tuse. M-am adresat la medic. am ajuns într-un moment că nu mai puteam respira”, a declarat Anatol Ciubotaru, directorul SCR "Timofei Moşneaga".



Pentru a ne proteja de gripă, medicii recomandă evitarea locurilor aglomerate, purtarea măștilor de protecție și vaccinarea. În acest an, au fost cumpărate 30 de mii de doze de vaccin antigripal, care au costat trei milioane de lei, bani alocaţi din bugetul Companiei Naționale de Asigurare în Medicină.