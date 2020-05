GRINDINA cât bobul de mazăre a făcut pagube în unele localităţi din sudul şi nordul ţării. Gospodarii, DISPERAȚI

S-au rupt norii după săptămâni de secetă. Oamenii nu s-au putut bucura însă de ploaie, pentru că grindina, cât bobul de mazăre, a făcut pagube în unele localităţi din sudul şi nordul ţării. Gospodarii sunt disperaţi. Unii au rămas fără toată agoniseala din acest an.



Ploaia a făcut prăpăd în raionul Cahul. În doar 40 minute, grindina a distrus grădinile, curţile şi livezile oamenilor din satul Vadul lui Isac. Potrivit autorităţilor de acolo, jumătate din gospodăriile din localitate au fost distruse.

Iordana Minceva spune că toată munca ei din acest an s-a dus pe apa sâmbetei: "Ograda este distrusă, căruţa este distrusă. Ploia a înecat găinele, răţele. Tot, tot. Eu nu ştiu. Puteam să supravieţuiesc acum, pe pandemie de coronavirus, cu grădina. Acum, nu ştiu ce va fi. Eu am trei copii şi nu am cu ce trăi".

Şi alţi gospodari s-au trezit cu grădinile şi curţile înnămolite. O femeie a angajat zilieri să evacueze nămolul din grădină.



"A fost mâl cu nisip şi cu piatră pe aici. Uite, până aici a ajuns. Ne-a fărmat, ce să spunem că nu a fărmat. Am plătit băieţi, doi băieţi care au cărat tot mâlul în drum".



Ploaia care a durat în jur de 40 de minute a făcut mari stricăciuni. Salvatorii au fost chemaţi în două gospodării pentru a pompa apa. Primarul localității spune că pagubele sunt foarte mari.



"Au avut de suferit în special persoanele care au plantate legume timpurii, pe suprafețe destul de mari. Plus alte plantațiile de cereale: orz, grâu și celelalte. Vița de vie a suferit în totalmente, livezile oamenilor. Inclusiv drumurile deteriorate, enorm de mult. Aceasta ar însemna săpături destul de groaznice", a declarat Alexandra Piscunov, primarul Vadului Isac, raionul Cahul.

Ploaia însoţită de grindină nu a ocolit nici nordul şi centrul ţării. Aceste imagini au fost surprinse în satul Steţcani din raionul Orhei.



Şi în raionul Briceni a fost nevoie de intervenţia salvatorilor. IGSU încă nu a evaluat pagubele provocate de ploaie.

Potrivit meteorologilor, vremea rea se va menţine şi în următoarele zile, iar precipitaţiile vor cădea, preponderent, în nordul şi centrul ţării. De luni, am putea avea, din nou, temperaturi ridicate şi zile cu soare. Precizăm că până în data de 8 mai avem cod galben de secetă hidrologică.