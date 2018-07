Grijă pentru sănătate! Peste o sută de bătrâni din satul Răspopeni, Şoldăneşti, examinați gratuit de o echipă de medici

Peste o sută de bătrâni din satul Răspopeni, raionul Şoldăneşti, au fost examinați gratuit de o echipă de medici. Acţiunea are loc în cadrul proiectului "Grijă pentru sănătate", iniţiat de Partidul Democrat din Moldova în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii.



Silvia Focşa suferă de o afecţiune a inimii de mai mult de 50 de ani. Femeia spune că lipsa unui specialist în localitate îi dă uneori bătăi de cap.



"O dată în an mă duc la Şoldăneşti. Foarte bine că au venit fiindcă eu de foarte mulţi ani nu am fost la Chişinău la specialist", a spus Silvia Focşa, pensionară.



Pensionarii au făcut coadă la Centrul de Sănătate din sat. Ei spun că vizita medicilor i-au bucurat mult:



"E foarte bine pentru noi, pentru că la noi cardiolog nu este şi trebuie să ne ducem la Şoldăneşti".



"Raionul este mare, sunt mulţi, cei care au transport e bine, dar aşa autobuzul pleacă la ora 11:00 şi nu reuşim".



Medicii au constatat că fiecare bătrân are cel puţin două boli cronice netratate. Majoritatea se confruntă cu probleme grave de vedere, diabet şi afecţiuni ale sistemului nervos.



"Ne stăruim şi noi să facem faţă şi să îi ajutăm cu ce putem. Cu părere de rău nu vin la timp acesta este neajunsul", a menţionat Ion Burcu, medic neurolog.



"Probleme în legătură cu vârsta: cataractă, distrofii, complicaţii de la diabet. Se adresează în stadiile terminale când eficacitatea este nulă", a precizat Mihail Ioncu, medic oftalmolog.



Alături de medici, în localitate a mers şi deputatul democrat Vladimir Hotineanu, care spune că această campanie este una necesară pentru bătrânii de la sate.



"În sate acum nu prea au acces la medicină specializată. Dar mai apare şi o problem exodul medicilor, lipsa medicilor doctorilor în ţară. Multe raioane nu au nici medicii specialişti", a declarat Vladimir Hotineanu, deputat PDM.



La Centrul de Sănătate din Răspopeni activează patru medici de familie şi şase asistente medicale, care deservesc peste patru mii de persoane. Aici mai vin pacienţi şi din satele Găuzeni şi Chipeşca.

Campania "Grijă pentru sănătate" a fost iniţiată în luna mai şi a început în raionul Hânceşti. Până acum, medicii au mers în 10 localităţi.